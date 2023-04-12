LÖSEV, Eskişehir'de iftar programı düzenledi

ESKİŞEHİR (AA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Eskişehir İrtibat Bürosunca düzenlenen etkinlikte, 150'den fazla lösemili çocuk, aileleri ve gönüllüler bir araya geldi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda, LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül Çelebi, LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü Yelda İlker, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Önder ile İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayı Hakan Kaymak hazır bulundu.

Etkinlikte çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun köşesinde palyaçolar ile eğlenme imkanı buldu.

Programda konuşan Nurgül Çelebi, LÖSEV olarak Türkiye'nin dört bir yanında iftar programları düzenlediklerini söyledi.

Gönüllülerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Çelebi, "Sizlerle birlikte olmak her zaman çok anlamlıydı fakat bu yıl biraz daha anlam taşıyor. Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle sizlerle kenetlenmek ve LÖSEV ailesinin birlikteliğini görmek ayrı bir kıvanç veriyor." dedi.

Yelda İlker de lösemili çocuklara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Tüm çocuklar eşit doğar ve tedavilere eşit kavuşur." ilkesiyle yola çıktıklarını belirten İlker, "Biz de LÖSEV olarak tamamen ücretsiz ve yüzde 94 başarı oranını yakalamış bir tedavi sunuyoruz. Yıllık yaptığımız destek çalışmalarımız ile ailelerimizin yanında olmaya devam ediyor, küçücük bir vakıftan 70 bini aşkın hastaya destek veren koca bir sistemle yorulmadan kanseri silmek için uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Önder ise LÖSEV'in çalışmalarının büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Biz de tüm belediyelerimizle sizleri paydaş olarak kabul ediyor ve her konuda yanınızda olduğumuzu bilmenizi arz ediyoruz." diye konuştu.

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