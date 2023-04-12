Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de aday tanıtım programında konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Masa başlarında koltuk kavgasına tutuşanları, iktidar için birbirinin gözünü oyanları, arkadan iş çevirenleri, terör örgütlerinin payandalarıyla iş tutanları görüyor ve biliyoruz." dedi.

Dönmez, kentteki bir davet salonunda kendisinin de aralarında olduğu AK Parti Eskişehir milletvekili adaylarının tanıtım programında yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı"nın enerjinin de yüzyılı olacağını söyledi.

Eskişehir'de çok önemli enerji projeleri yürüttüklerini, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini bu topraklarda keşfettiklerini belirten Dönmez, "Burada sadece ham madde üretimi yapmayacağız. Yıllık 570 bin ton nadir toprak elementi işleyecek bir tesisi de Eskişehir'imize kazandıracağız inşallah." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ilk pilot lityum tesisini Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mevkisinde kurduklarını hatırlatan Dönmez, bu yıl aynı bölgede tam kapasite çalışacak lityum tesisinin de temelini atacaklarını dile getirdi.

Doğal gazda gelecek hafta yeni bir dönemi başlatacaklarını aktaran Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla Karadeniz gazını karaya getireceğiz. O gün milletimize inşallah iki bayramı bir arada yaşatacağız. Dünyada, Türkiye'den başka derin denizde keşfedilen gazı 3 yıl gibi kısa bir sürede karaya taşıyan başka bir ülke yok. Doğruya doğru, bu iş liderlik işi. Doğruya doğru, bu iş vizyon işi, azim, kararlılık ve inanç işi. Eğer bugün Türkiye, derin denizlerde kendi arama ve sondaj gemileriyle bu işleri yapabiliyorsa, kendi gazını üretebilecek duruma geldiyse bu Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve kararlılığı sayesinde oldu. O yüzden diyoruz ki 'Doğru adımlarla yola devam.' İnşallah Türkiye, bugün geldiği noktanın çok daha ötesine gidecek. 14 Mayıs bunun işaret fişeği olacak. 20 yılda dev adımlar attık ve şimdi bu adımların meyvelerini toplama zamanı. Biz birilerinin siyasi ihtirasları uğruna 20 yılda abat ettiğimiz, imar ettiğimiz Türkiye'yi talan etmelerine izin vermeyeceğiz."

Eskişehir'in sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini bildiklerini, bunların çözümü için ne gerekiyorsa en hızlı şekilde aksiyon alacaklarını anlatan Dönmez, bölgeyi mahalle mahalle, sokak sokak arşınlayıp marka şehir haline getirecek proje ve yatırımları hep birlikte hayata geçireceklerini vurguladı.

- "Bu kutlu yürüyüşte kimse Türkiye'yi durduramaz"

Dünyada artık nerede bir sorun, kriz varsa çözüm adresi olarak Türkiye'nin gösterildiğini kaydeden Dönmez, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye artık dünyada, diplomasi arenasında varlığı aranan, varlığı istenen bir ülke haline geldi. Türkiye, dünyanın vicdanı olmuştur artık. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya beşten büyüktür' çağrısı bugün artık dünyanın her yerinde yankılanıyor. Bugüne kadar hayatlarında Marmaray'ı yapamayanlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi Köprüsü'nü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Akkuyu Nükleer Santrali'ni, doğal gaz depolama tesislerini, hızlı trenleri, metroları yapamayanlar, Karadeniz gazını bulamayanlar neyle övünüyor biliyorsunuz? Neyi vadettiklerini duyuyorsunuz. Nasıl yıkacaklarını, Türkiye'ye çağ atlatan projeleri nasıl durduracaklarını anlatıyorlar. Türkiye'nin 20 yıllık süreçte nereden nereye geldiğini her yerde dillerimizin döndüğünce anlatacağız. 'Temel atmama' törenleriyle şov yapanlar, vizyonları bir tek heykel yapmaktan öteye gidemeyenler, bir heykel için 2 yıl üzerinde çalıştıklarını gururla anlatanlar kalkmışlar '20 yılda siz ne yaptınız?' diyor. Biz 20 yıla 100 yılın işini sığdırmışız, yaptıkları işleri 100 saniyede anlatacak adamlar bize 'Neler yaptınız?' diyor. Akıl var izan var, göz var nizam var. Bugün muhalefetin vadettiği kaosu, karmaşayı yaşayan Türkiye'nin 20 yıl önceki halini anlatacağız. Türkiye'yi koalisyon dönemine tekrar götürmek isteyenleri, bir iki oy uğruna, siyasi ihtirasları uğruna terör örgütlerinin önünde diz çökenleri anlatacağız."

Bakan Dönmez, Türkiye'ye 20 yılda her alanda çağ atlattıklarını, ekonomiyi büyüttüklerini belirtti.

Öğretmeni olmayan okul, üniversitesi olmayan şehir kalmadığını, kızların başörtüsüyle artık istediği her okula girebildiğini, istediği her yerde çalışabildiğini aktaran Dönmez, "Doğal gazı olmayan şehrimiz kalmadı. Terörü milletimizin gündeminden çıkardık. Bugün kendi tankımızı, helikopterimizi, savaş gemimizi, SİHA gemilerimizi, yerli otomobilimizi üretir hale geldik. Milli uydumuzu yaptık. Nükleer santrallerimizi yapacağız. İleri teknolojiyle bor madenlerimizi işleteceğiz. Kendi gemimizle Karadeniz'de, Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arıyoruz. Kimseden icazet almadan, kimsenin peşine takılmadan, kimsenin önünde el pençe divan durmadan. Artık devlet ve millet olarak ayağa kalkıyoruz. Bu kutlu yürüyüşte kimse Türkiye'yi durduramaz. Kimse önümüze set çekemez, perde olup gölge edemez." diye konuştu.

- "Her kafadan bir ses çıkacağı sistemin ülkeye huzur getirmesi beklenebilir mi?"

Milleti mahcup etmemek, emanetlerine halel getirmemek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Bugünlerde muhalefetin içine düştüğü acziyeti görüyorsunuz. Bir iki oy uğruna, siyasi ihtirasları uğruna terör örgütleriyle kol kola girenleri görüyorsunuz, içler acısı. Her gün Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Kandil'den, Suriye'den, yurt dışındaki terör odaklarından yapılan destek açıklamalarını görüyorsunuz. Koskoca ülkeyi terör örgütlerinin isteklerine, terör örgütlerinin taleplerine teslim edenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin karşısında kimler varsa, PKK'sı, FETÖ'sü, YPG'si, KCK'sı ne kadar Türkiye düşmanı varsa söz konusu Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini karartmak olunca nasıl bir araya geldiklerini görüyoruz. Aralarında nasıl bir pazarlık geçti ki bugün terör örgütünün mensupları korkmadan Türkiye'yi eyaletlere bölmekten, terör örgütü mensuplarına af çıkarmaktan, Öcalan'a özgürlük vermekten bahsedebiliyor? Tüm bu yapılanlar şehitlerimize ihanettir. Tüm bu yapılanlar Eren'e, Aybüke öğretmene, Necmettin öğretmene, bir yaşındaki bebeği Bedirhan ile şehit edilen Nurcan Karakaya'ya ihanettir. Tüm bunlar Ömer Halisdemir'e, Fethi Sekin'e, 15 Temmuz gecesi şehit düşen kardeşlerimize ihanettir. Masa başlarında koltuk kavgasına tutuşanları, iktidar için birbirinin gözünü oyanları, arkadan iş çevirenleri, terör örgütlerinin payandalarıyla iş tutanları görüyor ve biliyoruz. Masada kurt kesilip sonra kuzu kuzu dönenleri de biliyoruz. 'Benim imzam olmadan işler yürümez, sistem kilitlenir, cumhurbaşkanının iradesi masadaki liderlerin iradesinin üzerinde değildir' diyenlerin nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini görüyorsunuz."

Dönmez, Türkiye'nin gururu "İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız." diyenleri, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği yeri küçümseyenleri, Karadeniz gazı için "Bulsalar da çıkaramazlar." diyenleri gördüklerini anlattı.

- "Kimlerden medet umduklarını biliyoruz"

Muhalefetin elinde yıkmaktan, engellemekten, yok etmekten başka bir şey olmadığını belirten Dönmez, "Bir tarafta eser siyasetinin mimarı AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, diğer tarafta 'İstemezükçüler' korosu. Soruyorum sizlere; 7 cumhurbaşkanı yardımcısının olacağı, her kafadan bir ses çıkacağı sistemin ülkeye huzur getirmesi, hizmet etmesi beklenebilir mi? Vatandaşın derdine derman olması beklenebilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanları gördüklerini kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Batılı gazeteler 'Türkiye’nin en büyük seçimi' diye manşet atarken kimlerden medet umduklarını biliyoruz. Türkiye'yi bir avuç azınlığın eline bırakmak isteyenlere geçit vermedik, yine vermeyeceğiz inşallah. Türkiye'ye fetret devrini getirecek olanlara izin vermedik, vermeyeceğiz. Cenabı Hak hepimizin yar ve yardımcımız olsun inşallah. Bu kutlu davada Cenabı Hak bizlere güç, kuvvet versin, dilimize kolaylık versin ki bunca yalanın, dolanın, iftiranın arasında doğruyu, hakkı, hakikati tutup kaldıralım."

Programda, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, öz geçmişleri okunan diğer milletvekili adayları Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı da katılımcılara hitap etti.

Bakan Fatih Dönmez, Ankara'dan Eskişehir'e geldiği, Bakanlığa tahsis edilen makam aracı Togg ile davet salonundan ayrıldı.

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