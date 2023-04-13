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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Eskişehir'de başladı

AA

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Eskişehir'de başladı.

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, gençleri kamuyla buluşturan ve devlet teşviklerinin tanıtıldığı stantlar açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile aileler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

Anadolu Ajansı (AA) da alanda kurulan standıyla gençlerle bir araya geldi.

Standa ilgi gösteren gençlere, İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörlüğü ile Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçilere ayrıca işe alım süreci ve stajyer alım süreci hakkında bilgi aktarıldı.

Stantları gezen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, AA muhabirine, 2021 yılının aralık ayında bu yola çıktıklarını söyledi.

Eskişehir'in 15'inci durakları olduğunu belirten Başar, kentte gençlerle birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kamu kurumlarının gençlere sunduğu destek, hibe, fon, burs ve kredi gibi teşvik unsurlarını yüz yüze birebir aktarmak üzere kente geldiklerini anlatan Başar, "Bu sayede gençlerimiz de kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletimizin hangi imkanıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. İnşallah bu etkinliğimizi İzmir ve Denizli'de de devam ettireceğiz. Bu yıl içinde 1 milyon gencimizle birebir temas sağlamış olacağız." dedi.

Başar, programlarda gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Bundan mutluluk duyduklarını kaydeden Başar, "Gençlik ve Spor Bakanlığından Savunma Sanayii Başkanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından KOSGEB'e, gençlere yönelik hibe, teşvik, fon gibi unsurları sunan birçok kurum burada. Gençlerimiz bunları görecekler, öğrenecekler. Her biri belki girişimci olacak. Bu nedenle herhalde onlar da bu şekilde düşünüyor ki buraya teveccüh gösterdiler." diye konuştu.

Etkinlik yarın saat 18.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

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