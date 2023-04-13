Eskişehir'de "Diyanet Yayınları Sergisi" açıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Müftülüğünce, ramazan ayı dolayısıyla "Diyanet Yayınları Sergisi" açıldı.



Reşadiye Camisi'nin avlusunda Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Müftüsü Bekir Gerek, BBP İl Başkanı Salim Acabay ile çok sayıda kişinin katılımıyla açılan sergide Diyanet Vakfı Yayınlarının tüm eserleri bulunuyor. Sergideki yayımlar, ramazan ayı dolayısıyla yüzde 20 indirimli satışa sunuldu.

Açılış programında konuşan Vali Yardımcısı Leblebicier, Diyanet Vakfı Yayınlarına ait eserleri okumanın özellikle ramazan ayında tüm Müslümanlar için faydalı olacağını belirterek, serginin hayırlı olmasını diledi.



Müftü Gerek de sergiyi Kur'an-ı Kerim'in "Oku" emrini baz alarak hayata geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Her sene Kur'an-ı Kerim'in bu emrinden ilham alınarak yazılan eserlerin tanıtımını yapmaktayız. Aynı zamanda eserleri indirimli olarak satışa sunmaktayız. Buradaki kitaplar Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Türkiye Diyanet Vakfımızın uygun gördüğü eserlerden oluşmaktadır. Bu kaynaklardan beslenerek ilmi ihtiyacımızı karşılamak önem arz etmektedir. Bu nedenle bu kaynaklardan istifade etmek son derece önemli. Çocuklarımızı da bu kaynaklardan istifade ettirmeliyiz."



Sergi, pazar günü hariç 20 Nisan'a kadar açık kalacak.



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