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Bakan Dönmez, Eskişehir'de AK Parti'li kadınlarla bir araya geldi:

AA

Bakan Dönmez, Eskişehir'de AK Parti'li kadınlarla bir araya geldi:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milli istiklalimiz ve istikbalimiz açısından son derece kritik bir dönemdeyiz. Görüyorsunuz muhalefetin adayını, herkesle görüşüyor. Ne vadediyorsa çıkıp da ya ben Kandil'e 'Senin desteğine ihtiyacım yok.' diyebiliyor mu? Diyemiyor. 3 tane oy alabilmek için her şeye eyvallah diyen bir muhalefet anlayışı var." dedi.

Partisinin seçim çalışması kapsamında Eskişehir'in Emek Mahallesi'ne Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak gelen Bakan Dönmez, esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Dönmez, seçimlerde destek istedi.

Emek Mahallesi Muhtarlığını da ziyaret eden Dönmez, daha sonra AK Parti Emek Mahallesi Kadın Kolları Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi.

Burada kadınlara hitap eden Dönmez, 14 Mayıs'taki seçimin son derece kritik olduğunu, vatandaşın 5 yıl daha "Devam mı yoksa tamam mı?" diyeceğinin sandıkta belli olacağını söyledi.

Dönmez, 20 yıldır Eskişehir'e çok fazla hizmet getirdiklerini vurguladı.

Bu hizmetlerin anlatmakla bitirilemeyeceğini belirten Dönmez, "Yeter mi? Elbette yetmez. Çünkü şartlar değişiyor, ihtiyaçlar artıyor. Değişen şartlara göre, ihtiyaçlara göre de yeni taleplerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte yeni talepleri de biliyoruz. Eskişehir'in neye ihtiyacı var, onu görüyoruz. İnşallah yeni dönemde de bu eksikleri hızlıca tamamlayacağız." diye konuştu.

Seçimlerde destek isteyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Milli istiklalimiz ve istikbalimiz açısından son derece kritik bir dönemdeyiz. Görüyorsunuz muhalefetin adayını, herkesle görüşüyor. Ne vadediyorsa çıkıp da ya ben Kandil'e 'Senin desteğine ihtiyacım yok.' diyebiliyor mu? Diyemiyor. 3 tane oy alabilmek için her şeye eyvallah diyen bir muhalefet anlayışı var. Halkımız, kimin doğru yolda kimin yanlış yolda olduğunu en iyi o görüyor, o takdir edecek. Bu seçimde de bir kez daha gereğini yapacak, onları yolcu edecek. Bize de devam diyecek inşallah. Biz buna inanıyoruz."

- "Hem milletimiz kazanacak, hem devletimiz kazanacak"

Dönmez, yıllarca doğal gaz konusunda çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda Rabb'im yüzümüze güldü. Karadeniz'de hem Türkiye tarihine hem de o tarihte dünyadaki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Bir hafta sonra inşallah onu karaya getireceğiz. Hani bize diyorlardı ya 'Arayamazsınız.', aradık, 'Bulamazsınız', bulduk, 'Çıkartamazsınız', aha da çıkarttık. Onu da inşallah evlerimize getireceğiz. Hem milletimiz kazanacak hem devletimiz kazanacak. O günkü programı televizyonlardan iyi izleyin. Sayın Cumhurbaşkanımız bakalım size neler söyleyecek. Özellikle ev hanımlarının iyi dinlemesi lazım. Sadece böyle bir ipucu vereyim."

Dönmez, daha sonra Bayburtlular Derneği ile Kurtuşağı ve Çevre Köylerini Yaşattırma Derneğini ziyaret etti.

Bu arada, çok sayıda vatandaş da Bakan Dönmez'in ziyaretleri esnasında Togg'un yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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