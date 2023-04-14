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Eskişehir'de ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis

AA

Eskişehir'de ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yaz bir kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan sanık 6 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Alihan Ş. ile kazada ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Alihan Ş, "Kesinlikle böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim. Olaydan dolayı çok üzgün ve pişmanım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Alihan Ş'nin kaza sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 8 yıl hapsine karar verdi. Heyet, iyi halini gözönünde bulundurduğu sanığın cezasını 6 yıl 8 aya düşürdü.

Sanığın tutuklu bulunduğu 8 ay 13 günlük süreyi göz önüne alan heyet, Alihan Ş'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Sanığın cezasında kalan süre, kararın kesinleşmesinden sonra infaz edilecek.

Alihan Ş. idaresindeki 34 DH 2866 plakalı otomobil, 3 Ağustos 2022'de Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 26 TD 025 plakalı kamyona çarpmıştı.

Kazada, otomobildeki Feytullah Bora (21) ölmüş, Alihan Ş, Tolgahan Sezer, Sare Karadut ve Gökçe Demirler yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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