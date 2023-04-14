Sanatçı Karsu, Eskişehir'de depremzedeler yararına konser verdi

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ESKİŞEHİR (AA) - Sanatçı Karsu Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler yararına Eskişehir'de düzenlenen konserde sahne aldı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin solisti Karsu, orkestra şefi ise Özgür Sevinç oldu.

Karsu, yitirdiği 17 yakını başta olmak üzere depremde hayatını kaybeden herkesi şarkılarıyla andı.

Gelecek programda Ender Sakpınar'ın orkestra şefliğinde, dünyanın en büyük keman virtüözlerinden Maxim Vengerov, genç ve yetenekli viyolonsel virtüözü Sandra Lied Haga, Türkiye'nin önemli keman ve viyola sanatçısı, akademisyen Özcan Ulucan ve başarılı piyanist Birsen Ulucan solist olarak sahnede ağırlanacak.

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