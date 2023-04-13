Eskişehir'de düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak ve devlet teşviklerini tanıtmak amacıyla Vilayet Meydanı'nda dün başlayan etkinlikte yaklaşık 40'a kurum ve kuruluşun açtığı stantlarda ziyaretçi yoğunluğu ikinci gününde de sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinlik, lise ve üniversitelerde okuyan gençlerin yanı sıra her yaştan vatandaştan beğeni topladı.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgilendirildi.

Anadolu Ajansının (AA) da alanda açtığı stant, gençleri buluşturdu. Ziyaretçilere kurum hakkında bilgi verildi.

Ajansın standını ziyaret eden Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Engin Dündar, etkinliğin içeriğini gençler adına yararlı bulduğunu söyledi.

Dündar, stantların mezun olduktan sonra iş bulmak isteyen öğrenciler veya kendini geliştirmek isteyenler için fırsat olduğunu ifade ederek, "Bence gayet önemli ve güzel bir etkinlik olmuş." dedi.

Aynı sınıftan Sertaç İl de stantlarda yer alan çalışmalarla birçok kişinin kurum ve kuruluşların faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getirdi.

İl, etkinliğin katılımcılar açısından güzel bir teşvik çalışması olduğunu vurgulayarak, "Herkes istediği bilgiyi öğrenip dilerse başvuruda bulunabiliyor. Başarılı buldum." diye konuştu.

Eğitimciler Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Esma Nur Arslan da etkinliği gençler için hem eğlendirici hem de bilgilendirici bulduğunu kaydetti.

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