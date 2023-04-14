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Bakan Dönmez Eskişehir'de seçim irtibat bürosu ziyaretinde konuştu:

AA

Bakan Dönmez Eskişehir'de seçim irtibat bürosu ziyaretinde konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Avrupa'nın yenilenebilir enerji kaynakları açısından en büyük 5 ülkesinden biriyiz. Jeotermalde bizden daha fazla elektrik üreten bir ülke yok. Avrupa'da birinci sıradayız, dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar şunu gösteriyor: Eğer inanırsanız, başarırsınız." dedi.

Milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir'de partisinin seçim çalışmaları kapsamında Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi'ne Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak gelen Dönmez, cuma namazını Hacı Kadir Camisi'nde kıldıktan sonra Eğitimciler Caddesi esnafını ziyaret etti.

Alpagutlular Derneğine de uğrayan Dönmez, iki gün önce bebekleri dünyaya gelen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Enes Aktürk ile eşi Buse Aktürk'e evlerinde ziyarette bulundu. Dönmez, baba Aktürk'ün isteği üzerine "Mustafa Yağız" adlı bebeğin kulağına ezan okuyup ismini verdi.

Hacı Kadir Camisi cemaatiyle sohbet eden Dönmez, Cuma Pazarı esnafıyla bir araya geldi. Tezgahın başına geçerek satış yapan Dönmez, Sütlüce Mahalle Muhtarlığı ziyareti sonrası partisinin seçim irtibat bürosuna geldi.

Burada bir konuşma yapan Bakan Dönmez, 14 Mayıs'a kadar kararsızlara, henüz daha görüşünü ve kanaatini netleştirmemiş olanlara kendilerini anlatmaları gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır Türkiye'de "Yapılamaz, hayali bile mümkün değil" denilen birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti.

"Hızlı trene şahitsiniz, ilk biten projelerimizden biri. Eskişehir ile Ankara arasında, ardından da İstanbul'a kadar uzanan hatla şimdi İstanbul demir yoluyla, kara yolundan daha yakın hale geldi. Ankara demir yoluyla daha yakın hale geldi. 1 saat 15 dakikada gidiyorsunuz. İstanbul'a 2,5-3 saatte gidiyorsunuz. Bu sadece bir örnek. Eskişehir'in ulaşımla alakalı sorunlarının büyük bir kısmını çözdük. Şimdi dün de bir araya geldik. İnşallah Seyitgazi ile Afyonkarahisar arasındaki yolla alakalı olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüştük. Sayın Bakan'la da görüştüm. Birkaç güne kadar da inşallah ihalesine çıkacaklar. Orada orayı da çözmüş olacağız. Artık gündemden düşüreceğiz. Alpu yoluyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Onun da hızlandırılmasıyla alakalı da yine Bakanımızdan söz aldık."

Dönmez, Eskişehir'in güçlü yanlarının zayıf yanlarından daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Hızlanmış, kalkış yapacak olan bir uçağı düşünün. Şahlanma zamanı. Bunun için de güçlü bir destek alırsak Eskişehir'de Allah'ın izniyle, Ankara'da da sizleri temsil ederiz. Olması gereken, yapılması gereken hizmet ve yatırımlar neyse de ayağınıza kadar da getiririz." ifadesini kullandı.

- "İnşallah 14 Mayıs'ta da sayenizde birinci çıkacağız"

Eskişehir'de doğal gazın geçmişte merkezde birkaç semtte ve mahallede kullanılırken bugün hemen hemen bütün ilçelerde binalarda doğal gaz bulunmasının tamamlandığını bildiren Dönmez, şu bilgileri verdi:

"Birkaç ilçe kalmış. Onları da mayısta açacağız inşallah. Bugün köylerimiz bizden doğal gaz ister hale gelmiş. Niye? Dün ili için isteyemeyen 'Ya acaba ilçemde olur mu?' diye düşünen insanımız görmüş ki ili, ilçeyi AK Parti bitirmiş sırada köyler var. 'Hele bir isteyelim.' demişler. Onlar istemeye başladılar. Bu vatandaşa AK Parti hizmetlerinin nasıl güçlü bir şekilde yansıdığını, onda nasıl bir özgüven oluşturduğunun en güzel örneklerinden biri. Bugün Edirne'de ne varsa Hakkari'de de o var. Sinop'ta ne varsa Hatay'da da o var. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye hizmetlerimiz bütün illerimizde, bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacak şekilde devam ediyor."

Bakan Dönmez, enerjide büyük mesafe katettiklerine dikkati çekerek, bu alanda yapılan çalışmaları hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Eskiden, 20 yıl önce günde 3-4 saat elektrik kesik olurdu. Şimdi arızi nedenler hariç elektrik kesintisi hamdolsun yok. Elektriği artık sadece kömürden, doğal gazdan üretmiyoruz. Rüzgardan, güneşten, biyogazdan evlerimizde kullanıp da attığımız atıklardan, hidrolikten, jeotermalden birçok kaynaktan elektrik üretir hale gelmişiz. Avrupa'nın yenilenebilir enerji kaynakları açısından en büyük 5 ülkesinden biriyiz. Jeotermalde bizden daha fazla elektrik üreten bir ülke yok. Avrupa'da birinci sıradayız, dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar şunu gösteriyor: Eğer inanırsanız, başarırsınız. Biz inandık ve hamdolsun başardık. İnanmamıza yardımcı olan en büyük gösterge de sizin bize olan teveccühünüz oldu."

Eskişehir'in bugüne kadar partilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Dönmez, "Seçimlerde hemen hepsinde birinci çıktık. İnşallah 14 Mayıs'ta da sayenizde birinci çıkacağız. Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz sözde bizi yalnız bırakmayacağınızı ve mahcup etmeyeceğinize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, ülkeyi bölmek isteyen çok fazla mihrak olduğunu aktararak, "Hepsi bir araya geldi. Ben görüyorum. Eskişehir'de bunu daha net gördük. Milletimizin feraseti, onların ihanetini yenecek inşallah. Eskişehir'imizi biz sadece ulusal markaların çıktığı bir kent olmaktan çıkartacağız. İnşallah yeni dönemde artık uluslararası küresel markaların da buradan çıktığı kentlerimiz arasında olacak. Eskişehir buna layık. Bunu hak ediyor. Maalesef yerel yönetimlerle istediğimiz uyumda çalışamıyoruz. Birçok merkezi idarenin projesine çeşitli engellemeler çıkartıyorlar. Halkımız görüyor, fazla değil hele şu seçimi bir halledelim. 9 ay sonra onların da hesabını göreceğiz." sözlerine yer verdi.

Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, milletvekili adaylarından Hakan Çizmelioğlu ve Pınar Turhan Gücüyener ile partililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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