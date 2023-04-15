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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Y.E.K. ile İ.E'nin uyuşturucu ve uyarıcı hap satmaya çalıştıklarını tespit etti.

75. Yıl Mahallesi'nde Y.E.K'nın kullandığı otomobile düzenlenen operasyonda, bu kişi ile İ.E. yakalandı.

Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap, Hint keneviri ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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