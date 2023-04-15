Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Y.E.K. ile İ.E'nin uyuşturucu ve uyarıcı hap satmaya çalıştıklarını tespit etti.

75. Yıl Mahallesi'nde Y.E.K'nın kullandığı otomobile düzenlenen operasyonda, bu kişi ile İ.E. yakalandı.

Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap, Hint keneviri ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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