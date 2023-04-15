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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla buluştu:

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla buluştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayici ve büyük ölçekli tüketicilerin enerji maliyetlerinin, uluslararası rekabet güçlerinin olumsuz etkilenmeyeceği şekilde makul seviyelere çekilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl ekim ayından bu tarafa neredeyse yüzde 50'ler seviyesinde elektrik ve doğal gazda indirim söz konusu oldu." dedi.

Togg'la geldiği Eskişehir Ticaret Odası'na ziyarette bulunan Dönmez, Oda Başkanı Metin Güler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Dönmez, oda binasında katıldığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iş dünyasının yaşadığı meselelerle alakalı görüş, öneri ve talepleri kendilerinden doğrudan aldıklarını söyledi.

İş dünyası ile çok yakın çalışacaklarını kaydeden Dönmez, "Onların ihtiyaçlarını süratle yerine getirmek için büyük gayret göstereceğiz. Eskişehir'in hakikaten potansiyeli oldukça yüksek. Şimdi bu potansiyeli, enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürme zamanı. Ulusal marka çıkarmış bir kentimiz. Artık küresel marka çıkarma yolunda hızlı adım atmamız gerekiyor. Bu potansiyeli biz görüyoruz. Eskişehir'de sanayicimiz buna inanıyor. Halkımız da buna inanıyor. Tüm enerjimizle bu vizyonumuzu gerçekleştirmek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Dönmez, iş dünyasının Kovid-19 salgını sürecinin ardından küresel piyasalardaki ham madde ve enerji fiyatlarındaki artışlardan uzun dönem olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Son iki çeyrektir gerek ham madde gerekse enerji fiyatlarındaki gerilemelerin nispeten maliyet kontrolleri bakımından olumlu seviyelere doğru getirildiğini anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayicimizin ve büyük tüketicilerimizin enerji maliyetlerini uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek şekilde makul seviyelere çekilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Geçtiğimiz yıl ekim ayından bu tarafa neredeyse yüzde 50'ler seviyesinde elektrik ve doğal gazda indirim söz konusu oldu. Bildiğiniz gibi nisan başı itibarıyla hem elektrik hem doğal gazda yüzde 15 ile 20 arasında konutlar, küçük işletmeler, ticarethaneler ve sanayileri de kapsayacak bir indirimi yapmıştık. Bununla birlikte artık bu rakam yüzde 50'ler seviyesine ulaşmış oldu."

- Sanayicilerin iş gücü taleplerinin karşılanması

Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de sanayici ve işverenlerle yaptıkları temaslarda, hemen her gün ilan vermelerine rağmen işçi bulamadıklarına yönelik bilgiler edindiklerini aktardı.

Bir taraftan da iş gücüne atılmak isteyenlerin "işsiziz" diye yakındığını vurgulayan Dönmez, "Bu, iş arayanların vasıf ve özellikleriyle işçi arayanların ve özelliklerinin büyük oranda örtüşmemesinden kaynaklanıyor herhalde. Bunun için de özellikle mesleki eğitim başta olmak üzere daha önce başlatmış olduğumuz organize sanayi bölgelerindeki işbirliğini biraz daha artıracağız ve işverenimizin talep ettiği özellikleri karşılayacak iş gücü piyasasındaki düzenlemeleri kent ölçeğinde süratle hayata geçireceğiz. Zaten hükümet bununla gereken ilgili adımları attı." diye konuştu.

Dönmez, Eskişehir'de son 20 yılda 15 bin 860 marka, 5 bin 257 tasarım başvurusu yapıldığını, alınan patent sayısının ise 1004 olduğunu belirtti.

Bu durumun, girişim ruhunun, yenilikçi ruhun ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini dile getiren Dönmez, "Bize düşen bu konuda uluslararası alana, piyasaya çıkarabileceğimiz belli başlı alanları seçip o alanlara destek olmamız. İnşallah birkaç gün içinde de bu alanları kamuoyuyla da paylaşacağız. Bu kapsamda da iş dünyasıyla Eskişehir'imizde görev alan il müdürlerimizle, Valimizle, yerel yöneticilerle de görüş alışverişimizi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Nisan'da Eskişehir'i ziyaret edeceğini bildiren Dönmez, "Kendisini Eskişehir'de ağırlayacağız. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız o gün iftarı da inşallah bizlerle yapacak. Gençlerle buluşarak onlarla sohbet toplantısı gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

Bu arada, İki Eylül Caddesi'nde park halinde bulunan Togg'u uzun süre inceleyen çevredekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'na da ziyarette bulunan Bakan Dönmez'e, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir Milletvekili adayı Derya Çıraklı ve diğer ilgililer eşlik etti.

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