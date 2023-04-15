Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de köy derneğinin iftar programında konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye artık evlerinde, sanayilerinde, okullarında, hastanelerinde yerli gazını kullanmaya başlayacak. İnşallah enerji bağımsızlığımız için önemli bir adım olacak. Yurt dışından ithal ettiğimiz doğal gaz inşallah yıllar itibarıyla giderek azalacak." dedi.

Eskişehir'de, İdrisyayla Köyü Derneği tarafından bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Dönmez, Eskişehir'e enerji ve tabii kaynaklar alanında son 20 yılda 5,3 milyar liralık yatırım yaptıklarını, kentin elektrik ve doğal gaz altyapısını yenilediklerini söyledi.

Bu yıl içinde enerjiye 951 milyon liralık yatırım daha yapacaklarını kaydeden Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla inşallah önümüzdeki salı günü Beylikova'da nadir toprak elementlerini işleyecek pilot tesisimizin açılışını yapıyoruz. Bu saha, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi. Dünyada 15-16 nadir element var. Adı üstünde, nadir. En büyüğü Çin'de. Ondan sonra Türkiye'de, biz keşfettik hamdolsun. Onun da pilot üretim tesisini yapacağız." diye konuştu.

Dönmez, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Eti Maden tesislerinde 2 bin 132 kişinin çalıştığını bildirdi.

Çalışanların beşte birini, 438 kişiyi son 5 yılda istihdam ettiklerini anlatan Dönmez, "İnşallah bu sene içerisinde Kırka'da yıllık 600 ton üretim yapacak lityum karbonat tesisimizin de temelini atacağız. Şu anda bir pilot tesisimiz çalışıyor, 10 ton üretiyor. Bu ne demek, bunun anlamı şu kardeşlerim; Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını Eskişehir karşılayacak demek. Cep telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, belki ilerleyen dönemlerde akıllı cihazımız Togg'da kullanılacak lityumu artık burada üreteceğiz." ifadesini kullandı.

- "Eti Maden, şehrin dününde ve bugünlerinde imzası olan bir kurumumuz"

Bakan Dönmez, her yatırımın istihdam ve büyüme anlamı taşıdığını dile getirdi.

Eskişehir'deki istihdam rakamlarına değinen Dönmez, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl içerisinde Kırka'daki lityum tesisimizde 55, Susuz boraks tesisimizde 85, Beylikova'daki tesisimizde 15, toplamda 155 kardeşimizi daha istihdam etmişiz. Onların hepsi de bu coğrafyada sizin bizim köylümüz, hemşehrimiz. Biliyorsunuz Eti Maden, Eskişehir ile iç içe girmiş, bütünleşmiş bir kurumumuz. Şehrin dününde ve bugünlerinde imzası olan bir kurumumuz. Eti Maden'i bor üretiminde ve ihracatında zirveye çıkaran şehirlerimizin bir de Eskişehir. Eti Maden, Eskişehir'de ürettiği bor madeniyle birlikte son 5 yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık satış geliri elde etti. Aynı dönemde Eskişehir'imize 700 milyon liralık yatırım yaptı."

Kırka'da bu sene yapacakları 500 milyon liralık yatırımın Eti Maden'in bu yılki yatırım bütçesinin yüzde 20'sine denk geldiğini dile getiren Dönmez, Eti Maden'in Eskişehir'de 3 büyük yatırım yapacağını bildirdi.

- "Bugün Türkiye sadece kendi coğrafyasına hapsolmuyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak büyüyen Türkiye'nin enerjisini sağlamak için gece gündüz ter döktüklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki perşembe günü, ayın 20'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Karadeniz gazını karaya getiriyoruz inşallah. Hani bize birileri 3 yıl, 5 yıl önce 'Arayamazsın' dediler, aradık. 'Bulamazsın' dediler, bulduk. 'Çıkartamazsın' dediler, çıkarttık. İnşallah sizin evinizde, mutfağınızda, ocağınızda kullanılır hale getireceğiz. Türkiye artık evlerinde, sanayilerinde, okullarında, hastanelerinde yerli gazını kullanmaya başlayacak. İnşallah enerji bağımsızlığımız için önemli bir adım olacak. Yurt dışından ithal ettiğimiz doğal gaz inşallah yıllar itibarıyla giderek azalacak. Vatandaşımız gaza daha az para ödeyecek. Milletimizi parası yine bu topraklarda kalacak. Yeni fabrikalara, yeni yollara, yeni köprülere, tesislere, okullara ve hastanelere kaynak olacak inşallah."

Bu işlerin vizyon, güçlü liderlik, azim ve kararlılık istediğini söyleyen Dönmez, "En önemlisi de liderinin yoluna baş koyan bir millet ister. 14 Mayıs sadece bizlerin değil bizimle sevinen, bizimle üzülen coğrafyaların da sevinci olacak inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman ne diyor: 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür.' Ne demek bu? Bugün Türkiye sadece kendi coğrafyasına hapsolmuyor. Bugün Türkiye kurumları vasıtasıyla Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Afrika'da hatta Uzak Doğu’da." değerlendirmesinde bulundu.

İftara, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Derya Çıraklı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ile dernek üyeleri katıldı.

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