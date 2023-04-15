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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de iftar programında konuştu:

AA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de iftar programında konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ve BBP'nin cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Hep birlikte onu destekleyeceğiz ve inşallah birinci turda seçtireceğiz." dedi.

Destici, partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca Batıkent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar ve milletvekili aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatıldığını belirterek, Türkiye'nin büyüdüğünü ve güçlendiğini söyledi.

Türkiye'nin kendi İHA ve SiHA'larıyla terörle mücadele ettiğini dile getiren Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eskiden birini ABD'den almak için bizim başbakanımız ya da cumhurbaşkanımız gidiyor başkandan ricacı oluyor o da altındakilere söylüyor. Onlar da kongreye sevk ediyor. Kongreden, senatodan karar çıkarsa ancak bir taneyi veriyorlar, onu da sınırlı. Ya bir, iki, üç aylığına. Şimdi hepsini biz Türkiye olarak kendimiz yapıyoruz. Sadece kendimiz kullanmakla kalmıyoruz, başta can Azerbaycan olmak üzere Pakistan'a da diğer komşu ülkelerimize de Türk ve İslam ülkelerine de veriyoruz. Sadece savunma sanayinde yapılanlar İHA'lar ve SİHA'lar değil, akıllı bombalarımızı, mühimmatlarımızı, balistik füzelerimizi de artık kendimiz yapıyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı başladığında uçaklarımızın atacağı akıllı bomba kalmamıştı. Çünkü dışa bağımlıydık. Ancak şu anda kendimiz yapıyoruz. Makine ve Kimya Endüstrisi, Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEİ yapıyor. Yani hepsini Türkiye şu anda kendisi yapıyor. Milli Muharip yani savaş uçağımızı da yapıyoruz. 2028'de Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek olan Milli Muharip Uçağımız bugün bize vermedikleri, projesinde olduğumuz halde dışına attıkları F35'ten bile üstün uçak olacak."

Destici, seçimlerin çok önemli olduğuna dikkati çekip Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi.

BBP Genel Başkanı Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK'nın siyasi şubesi HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Peki geçtiğimiz seçimde de CHP'nin adayı vardı: Muharrem İnce. Ondan önceki seçimde de vardı: Ekmeleddin İhsanoğlu. Peki o zaman cumhurbaşkanı adayı çıkaran HDP, PKK, bugün niye çıkarmıyor; çünkü anlaştılar. Bakın ne dedi? HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na ne dedi; 'Kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri çık açıkla' dedi. Kendisi de bir kısmını açıkladı. Ne dedi? Selahattin Demirtaş'ı yani dün biliyorsunuz savcı mütalaasını verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Neden dolayı; hatırlayın bir Kurban Bayramı'nda 37 masum insanın canına kasteden PKK'lı katilleri azmettirdiği için, Yasin Börüleri öldüren katilleri azmettirdiği için savcı böyle bir mütalaa verdi. Kılıçdaroğlu, 'Ben Demirtaş'ı, Kavala'yı, çıkaracağım' diyor. 'Ben Apo'yu çıkaracağım' demiyor, onu bize söylemiyor açıktan ama HDP'lilere, PKK'lılara onu da söylüyor."

- "Ey Kılıçdaroğlu, bu millet sana bu yetkiyi vermeyecek"

Destici, "Kılıçdaroğlu yurt dışındaki bütün teröristlerin de tekrar Türkiye'ye dönmesine müsaade edecek. Bunlar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar; Bunlar Türkiye'nin karışması demek. Bunlar Türkiye'nin istikrarının bozulması demek." ifadesini kullandı.

Bu dönemde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamını gezdiğini aktaran Destici, şunları dile getirdi:

"Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Ağrı, Kars ve Yüksekova'ya gittim. PKK ve taraftarları sinmişler, pusuya yatmışlar adeta, 14 Mayıs'ı bekliyorlar. Altılı masayla birlikte kazanacaklar ve bölgenin hakimiyeti onlara geçecek. Belediyeleri tekrar verecekler. Kılıçdaroğlu hiç çekinmeden söylüyor. Açık açık televizyonlarda söylüyor. 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı mutlaka getireceğim' diyor. Ben de buradan Eskişehir'den diyorum ki ey Kılıçdaroğlu, bu millet sana bu yetkiyi vermeyecek, ne sen ne de bir başkası, Türkiye'de özerkliği, federasyonu kuramayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı olarak ve Büyük Birlik Partisi olarak cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hep birlikte onu destekleyeceğiz ve inşallah birinci turda seçtireceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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