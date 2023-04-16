Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Ö. idaresindeki 26 ST 682 plakalı otomobil, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Cafer Özyıldırım'a (76) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmına düşerek yaklaşık 100 metre bu şekilde otomobil üzerinde giden Özyıldırım, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Cafer Özyıldırım'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mustafa Ö. gözaltına alındı.

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