Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişinin kaldığı evde narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.