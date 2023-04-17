GÜNCELLEME - Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişinin kaldığı evde narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.