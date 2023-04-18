Anadolu Üniversitesi gönüllüleri bayramı deprem bölgelerindeki çocuklarla geçirecek

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitenin desteğiyle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde çalışma yürüten gönüllüler, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çeşitli etkinliklerle çocuklara moral vermeye çalışacak.



Rektörlükten yapılan açıklamada, Anadolu Üniversitesi'nin iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki afetzedeler için başlattığı yardım seferberliğini sürdürdüğü bildirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde kurulan "Anadolu Mutfağı"nda günlük 10 bin kişiye sıcak yemek servisi sağlayan üniversitenin, aynı bölgede kurulan Anadolu Oyun Evi'nde ise çocukların eğitimlerine ve morallerine destek olmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Deprem yardımları kapsamında Anadolu Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin yanı sıra Eskişehirli gönüllü vatandaşlardan oluşan 11'inci kafile, bayrama özel hazırlıklarla Hatay'ın Belen ilçesine doğru yola çıktı. Anadolu Üniversitesi desteği ile gönüllüler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda çeşitli etkinliklerle çocuklara moral olacak. Hazırlıklar kapsamında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları tarafından bölgede çocuklara özel etkinlikler düzenlenirken, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları tarafından eğitim gören öğrenciler bayramda bir de oyun sahneleyecek. Öte yandan, Anadolu Üniversitesi'nde toplanan şeker, çikolata, kıyafet, oyuncak gibi yardımların yanı sıra kurban bağışları da bölgedeki depremzede çocuklar ve ailelerine ulaştırılıyor. Turizm Fakültesi tarafından bölgeye götürülen pamuk şeker makinesi ise bayram öncesinde ve bayramda pamuk şeker dağıtacak."

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