Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavları tamamlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Açıköğretim Sistemi'nde ilk kez bir dersin süresi 1 gün ile sınırlanarak toplamda 726 farklı dersin sınavının tamamlandığı belirtildi.

Bilişim altyapısında sağlanan geliştirmeler ile sadece 2 hafta sonunda, toplam 4 günde herhangi bir teknik sorun yaşanmadan sınavların gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2022-2023 bahar dönemi çevrim içi ara sınavları 8-9 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde başarı ile tamamlandı. Deprem felaketleri nedeniyle tüm yurtta çevrim içi olarak yapılan sınava yüzde 92'ye yakın katılımın olduğu görüldü. Sınavda 5 milyona yakın sınav oturumu başarı ile gerçekleştirildi."

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