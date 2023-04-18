Bakan Dönmez, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotifi inceledi:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotife ilişkin, "Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkanlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici." dedi.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Eskişehir'de katılacağı toplu açılış töreninde raylara indirilecek elektrikli lokomotifi incelemek üzere TÜRASAŞ Eskişehir fabrikasına geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile lokomotifi inceleyen Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün birçok ilkin heyecanını yaşayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Eskişehir'de yüzlerce tesisin açılışının yapılacağını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Hepsi birbirinden değerli ama özellikle birkaç tanesi Türkiye açısından da son derece önemli. Madencilik tarafında, Beylikova'da nadir toprak elementleri keşfini gerçekleştirmiştik, geçtiğimiz yıl. Dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementi rezerviydi. Orada bir pilot tesis kurulma çalışmaları tamamlandı. İnşallah onun açılışını yapacağız. Ardından da şu anda önünde durduğumuz E5000 elektrikli lokomotifin açılışını yapacağız. Hakikaten yoğun bir gayretle, üstün bir başarı elde edilmiş oldu. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza ve değerli ekiplerine, TÜBİTAK, TCDD Taşımacılık ve TÜRASAŞ yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkanlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici."

Dönmez, teknolojide dışa bağımlılığı kırmak için son dönemde yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Bakanlar Dönmez ve Varank'a fabrika ziyaretinde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da eşlik etti.

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