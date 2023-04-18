LM2500 deniz gaz türbinlerinin bakım, onarım ve revizyonları için lisans anlaşması imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LM2500 deniz gaz türbinlerinin bakım, onarım ve revizyonları için lisans anlaşması imzalandı

AA

LM2500 deniz gaz türbinlerinin bakım, onarım ve revizyonları için lisans anlaşması imzalandı

ESKİŞEHİR (AA) - GE Marine ile Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), LM2500 deniz gaz türbinlerinin bakım, onarım ve revizyonları için lisans anlaşması imzaladığı bildirildi.

TEI'den yapılan açıklamada, anlaşmayla TEI, GE'nin LM2500 deniz gaz türbinlerinin bakımı, onarımı ve revizyonunda yetkili ülke içi hizmet sağlayıcısı olacağı böylece, Türk Deniz Kuvvetlerinde kullanılan GE gaz türbinlerinin yanı sıra Türkiye'nin ihraç ettiği ve edeceği gemiler ve LM2500'ü kullanan çeşitli küresel donanmaların da TEI'den hizmet alabileceği kaydedildi.

GE ve TEI'nin ek yerelleştirme çalışmalarını başlattıkları Ağustos 2021 tarihli mutabakat zaptının imzalanmasını takip eden anlaşmanın, GE'nin Türkiye'nin gemi inşa sanayisine olan desteğini gösterdiği aktardığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın önde gelen küresel savunma gücü üreticisi TEI, uzun yıllara dayanan tecrübesini, GE ile işbirliği içerisinde Türk savunma sanayisine destek vermek üzere kullanıyor. Yıllardır Türkiye'de birlikte faaliyet gösteren GE Marine ve TEI, Türk gemi inşa sanayisinin desteklenmesinde daha uzun yıllar önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

Dünyanın en çok rağbet gören deniz gaz türbini LM2500, GE'nin TF39 ve CF6-6 uçak motorlarından türetildi. Şu an, GE'nin 31 adet LM2500 gaz türbini, Türkiye'de 18 gemide kullanılmak üzere teslimat sürecinde ya da teslim edildi. Barbaros, Gabya ve İSTİF sınıfı (MILGEM-I) fırkateynleri, Ada sınıfı (MİLGEM) korvetler ve DİMDEG (Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi) bu programlar dahilinde yer alıyor."

- "Türk gemicilik sanayisine doğrudan fayda sağlıyor"

GE Marine Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Mark Musheno, yaptığı değerlendirmede, "GE, Türkiye'nin güvenilir bir çözüm ortağı olarak Türk Deniz Kuvvetlerini LM2500 ile desteklemekten ve TEI ile bu lisans anlaşmasını güçlendirmekten memnuniyet duyuyor. LM2500'ün MRO (bakım, onarım ve revizyon) küresel ağındaki ciddi boyuttaki genişleme, Türk Deniz Kuvvetlerine ve Türk gemicilik sanayisine doğrudan fayda sağlıyor." şeklinde görüşlerini bildirdi.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise şunları kaydetti:

"LM2500 Deniz Motorları'nın uluslararası bakım, onarım ve revizyon servis tedarikçi ağına TEI'nin dahil edilmesinden heyecan duyuyoruz. Uzun vadeli çözüm ortağımız olan GE'den almış olduğumuz bu lisans sayesinde, TEI olarak Türk Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra dünya çapındaki diğer birçok ülkenin deniz kuvvetlerinin de bakım, onarım ve revizyon ihtiyacını karşılamak amacıyla OEM (orijinal ekipman üreticisi) sertifikalı bir MRO hizmet sağlayıcısı haline geldik.

Bu alanda gerçekleştirmeyi öngördüğümüz yatırımlar sayesinde, şirketimizin, zamanında teslimat, hızlı bakım süreleri ve rekabetçi fiyatları ile LM2500 Deniz Motorları'na, sınıfında en iyi bakım, onarım ve revizyon hizmetini sağlayacağına eminiz. TEI, projeye özel yatırımlar yaparak, ekosistemimiz ve ülkedeki mevcut altyapımızın da desteğiyle Türkiye'de gerekli kabiliyet ve kapasiteyi kazanacaktır. Güçlü irademiz ve işbirliğimizin yeni bir başarı hikayesine dönüşeceğine yürekten inanıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotifi inceledi:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ...
Bakan Varank, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotifi inceledi:
YEREL HABERLER Bakan Varank, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ...
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif raylara indiriliyor
YEREL HABERLER Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip ...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavları tamamlandı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi ...
Koronavirüsü teşhis eden düzeneğin patent başvurusu onaylandı
YEREL HABERLER Koronavirüsü teşhis eden düzeneğin patent başvurusu ...
Anadolu Üniversitesi gönüllüleri bayramı deprem bölgelerindeki çocuklarla geçirecek
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi gönüllüleri bayramı deprem ...
Eskişehir'de kaçak elektronik eşya ve sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak elektronik eşya ve sigara ...
Grammy Ödüllü Maxim Vengerov, Eskişehir'de depremzedeler yararına konser verdi
YEREL HABERLER Grammy Ödüllü Maxim Vengerov, Eskişehir'de ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda ...
Bakan Dönmez, Eskişehir'de Yeniden Refah Partisi, BBP ve HÜDA PAR'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'de Yeniden Refah Partisi, BBP ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir'de konuştu:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ...
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını iletim hattına doldurmaya başladık
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Karadeniz gazını iletim hattına ...
Eskişehir'de 5,5 kilo bonzai ele geçirildi; 4 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 5,5 kilo bonzai ele geçirildi; 4 gözaltı
Eskişehir merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık ...
Damla Ersubaşı, hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Damla Ersubaşı, hakkındaki iddialarla ilgili suç ...
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 ...
GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli dolandırıcılık ...
Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 ...
Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması ...
Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını ...
Yolcu otobüsü, beton blok ve bariyerlere çarptı: 17 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü, beton blok ve bariyerlere çarptı: 17 ...
Otomobil çarpmasıyla ön camdan içeri giren yaya, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil çarpmasıyla ön camdan içeri giren yaya, ...
Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi 18 Nisan'da açılacak
YEREL HABERLER Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.