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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Eskişehir'de toplu açılış töreninde konuştu:

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Eskişehir'de toplu açılış töreninde konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Görüyorsunuz değil mi muhalefetin terörle, teröristlerle nasıl iş tuttuğunu. Milliyetçilerin, muhafazakarların oylarını almak için nasıl sureti haktan göründüklerini görüyorsunuz. Caminin yolunu bilmeyen adamlar şimdi camilerden çıkmaz oldu." dedi.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı da olan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, yıllık 1200 ton üretim yapacak pilot nadir toprak elementleri tesisinin de bu program kapsamında milletin hizmetine sunulacağını söyledi.

Beylikova ilçesinde 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfettiklerini hatırlatan Dönmez, "Sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir toprak elementi üreten ülke sayısı iki elin parmağını geçmez. Şimdi Türkiye de artık bu ligde. Artık Eskişehir de bu ligde. Şimdi bu madenlerimizi değere dönüştürme zamanı. Cevherden mücevhere döndürme zamanı. Üretim, ihracat, istihdam zamanı. Şimdi ve her zaman AK Parti zamanı. Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam, doğru adımlarla geleceğe hep birlikte yürüme zamanı. Yarın değil, hemen şimdi. İşte bu meydan bunu gösteriyor. Bu yürüyüşte Eskişehirli kardeşlerimiz de bizlerle birlikte. Eskişehirli kardeşlerimiz lideriyle, sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda." ifadesini kullandı.

- Kırka'da yapılacak lityum karbonat tesisinin temeli bu yıl atılacak

Fatih Dönmez, bu yıl içinde yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat tesisinin temelini de Eskişehir Kırka'da atacaklarını vurguladı.

Cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tabletlerde, ilerleyen dönemde belki Türkiye'nin otomobilinde Eskişehir'de üretilen yerli lityumun kullanılacağını dile getiren Dönmez şöyle devam etti:

"Türkiye, enerjisini Eskişehir'den alacak. Eskişehir'in enerjisi tüm Türkiye'yi saracak. Eskişehir'imiz, sadece dinamizmi, canlılığı, hareketliliğiyle değil enerjisiyle de tüm Türkiye'nin enerjisine enerji katacak. Bir yatırım müjdemiz daha var Eskişehir'e. Yine bu yıl içerisinde inşallah 'Susuz Boraks Üretim Tesisi'nin temelini Kırka'da atacağız. 3 tesisimize toplam 200 kişilik ilave istihdam sağlayacağız. 2023 Eskişehir'in yatırım yılı olacak. İnşallah bu yıl Eskişehir'imize 951 milyon liralık enerji ve tabii kaynaklar yatırımı yapacağız. Son 20 yılda kentimize enerji ve tabii kaynaklar alanında 5,3 milyar liralık yatırım yaptık. Eskişehir'imize yeni yatırımlar, yeni istihdamlar, yeni tesisler, yeni fabrikalar kazandıracağız. Eskişehir'imiz kazanacak. Eskişehirli kardeşimiz kazanacak. En nihayetinde Türkiye kazanacak."

- "Eskişehir'i marka şehir yapacak projelerle geliyoruz"

Eskişehir'e değer katacak projelerle geldiklerini anlatan Dönmez, "Teknolojiye yatırım yapacağız. Madenlerde, uzay ve havacılıkta, yazılım-animasyonda Eskişehir'i marka şehir yapacak projelerle geliyoruz. Üretime yatırım yapacağız. Sanayimizin ürettiği ürün çeşidini genişleteceğiz. Eskişehir denilince akla güçlü sanayisi ve yetişmiş insan gücü gelecek. Biz bununla yetinmeyeceğiz. Eskişehir'e lig atlatacağız. Köylümüze daha fazla destek vereceğiz. Tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi için seralardan yeni soğuk hava tesislerine, süt işleme tesislerinden kapalı devre sulama sistemlerine kadar tarımsal üretimi artıracak pek çok projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Bakan Dönmez insana yatırım yapacaklarını işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir'i yeni fikirlerin, yeni girişimlerin, yeni start-upların oluştuğu canlı bir şehir haline getireceğiz. Kadınlarımızın, gençlerimizin mesleki gelişimlerine destek olacak mesleki eğitim ve iş başı imkanlarını artıracağız. Değerlerimize yatırım yapacağız. Eskişehir'imizin binlerce yıllık tarihi ve kültürü yeni projelerle daha fazla tanınacak, daha fazla bilinecek. Eskişehir'i Anadolu'nun yeni turizm merkezlerinden biri haline getireceğiz. Sağlık turizminden doğa turizmine, kadar Eskişehir’imizin turizm potansiyelini daha fazla öne çıkaracağız. Tüm bu yatırımlar Eskişehir'e değer. Gelecek Eskişehir'de değerlenecek. Eskişehir sanayisiyle, ticaretiyle, üniversiteleriyle, tarihi, kültürü, coğrafyasıyla geleceğe yürüyor. Geçmişten getirdiği değerleri, bugünün, geleceğin değerleriyle birleştiriyor."

- "Ayasofya'yı yeniden müzeye çevirme vaadini kim veriyor?"

Dönmez, dün bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin idrak edildiğini, yıllardır ezana hasret kalan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin müminlerle buluştuğunu dile getirdi.

Milletin, Ayasofya'yı yeniden ibadete açanlara yenilgi yüzü göstermeyeceğine tüm kalbiyle inandığını belirten Dönmez şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Ayasofya'yı yeniden müzeye çevirme vaadini kim veriyor? CHP. Hatta bunların bir milletvekili var, hukukçu. O ne dedi biliyor musunuz? 'Sultanahmet Camisi de müze olmalı'. Bitmedi bunların milletin diniyle, imanıyla, başörtüsüyle derdi. Bitmeyecek de kardeşlerim. Ayasofya yeniden ibadete açıldı mı? Taksim'e cami yapıldı mı? Bugün başörtülü kızlarımız serbestçe, itilip kalkılmadan, horlanmadan üniversitelerine gidebiliyor mu? Başörtülü hanım kardeşlerimiz devlet kurumlarında çalışabiliyor mu? İmam hatip ve meslek liseleri önündeki katsayı engeli kaldırıldı mı? Bir zamanlar ecdadımızı inkar edenlerin, 'Bizim Osmanlı ve Selçuklu ile alakamız yok.' diyenlerin saçmalığına son verildi mi? Millet geçmişiyle, ecdadıyla kucaklaştı mı? İnkar politikalarına son verildi mi? Hamdolsun tüm bunları kim yaptı? AK Parti yaptı, Recep Tayyip Erdoğan yaptı."

- "Bunların hepsi seçim dönemi Müslümanı"

Muhalefeti eleştiren Bakan Dönmez sözlerini şöyle tamamladı:

"Her gün Kandil'den yeni bir açıklama geliyor: 'Umudumuz oldunuz.' diyorlar. 'Altılı masanın önü açık. Her türlü desteği vereceğiz.' diyorlar. 100 yıllık Cumhuriyet'imize '100 yıllık felaket' demediler mi? Batman'da terör örgütünün şarkısını seçim otobüslerinde çalmadılar mı? Ne diyorlar? 'Operasyonlar durdurulacak. Terör suçuna bulaşmış, ülkeyi bölmeye ant içmiş FETÖ ve PKK'lılar affedilecek. Hepsi yeniden görevlerine dönecek. Milletin parasını teröristlere, Kandil'e aktaran belediyeler tekrar terör örgütünün uzantısına teslim edilecek.' deniliyor. Görüyorsunuz değil mi muhalefetin terörle, teröristlerle nasıl iş tuttuğunu. Milliyetçilerin, muhafazakarların oylarını almak için nasıl sureti haktan göründüklerini görüyorsunuz. Caminin yolunu bilmeyen adamlar şimdi camilerden çıkmaz oldu. Allah'ın kelamına laf edenler birden hafız kesildi. 'Bez parçası' dedikleri başörtüsüne bugün güya hürmet ediyorlar. Bir oy uğruna her biri 'Ben daha Müslümanım.' demek için yarışıyor. Bunların hepsi seçim dönemi Müslümanı kardeşlerim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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