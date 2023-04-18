BBP Genel Başkanı Destici, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı'nda konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs'tan sonra hem eğitime gençlere olan yatırımların daha da artacağına inandığını söyledi.



Destici, Anadolu Üniversitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı'nda, kente toplu açılış töreni için geldiğini söyledi.

Kendisini gençlerle yapılan iftar programına davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Destici, bir Eskişehirli olarak memleketinin üniversitesinde gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde başladığı okul hayatını Ankara'da tamamladığını, ortaöğretimde öğretmen, üniversitede akademisyen olarak çalıştığını aktaran Destici, "Siz gençlerle, çocuklarımızla hayatımızın önemli bir kısmını da birlikte geçirdim. Bundan dolayı sizlere olan yakınlığım, sizlere olan düşkünlüğüm, sizlere olan inancımızı da her daim yüreğimde en yüksek bir şekilde taşıdım." diye konuştu.

Destici, ecdadın farklı bir hayat yaşadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babalarımız da farklı bir hayat yaşadılar. Bizler de farklı bir hayat yaşıyoruz. Şu anda sizler de bir yönüyle farklı bir hayat yaşıyorsunuz. Bazen sizler kendinizin bizler tarafından anlaşılmadığını düşünüyorsunuz haklı olarak. Sizin beklentilerinizle, sizin taleplerinizle, bizim dönemimizin taleplerinin çok farklı olduğunu biliyoruz. Bunun için de şunu da samimiyetle itiraf etmeliyim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde hem Başbakanlığı döneminde hem Cumhurbaşkanlığı döneminde hem eğitime öğretime hem de gençlerimize, çocuklarımıza pek çok alanda olduğu gibi çok önemli ve kıymetli yatırımlar yapıldı. Özellikle üniversite sayımızın ciddi bir şekilde artması, ilköğretim, ortaöğretim ve lisede özellikle donatı anlamında okullarımızın yenilenmesi, dersliklerimizin artırılması, teknolojik anlamda okullarımızın altyapısının desteklenmesi, ortaokul ve lise talebelerine kitapların bedava verilmesi; bunlar hemen bir çırpıda aklımıza gelen ve söyleyebileceğimiz şeylerdir."

- "Bir elinde Kur'an-ı Kerim, bir elinde de bilgisayar olan bir gençlik"

Bir eğitimci olarak gençler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu anlatan Destici, "İnanıyorum ki 14 Mayıs'ı inşallah zaferle geçeceğiz. Bundan sonra hem eğitime hem siz gençlerimize olan yatırımlar daha da artacaktır. Eskişehir bir yönüyle de bir ilim şehri, bir bilim şehri, bir üniversite şehri. Burada 3 üniversitemiz var." ifadesini kullandı.

Destici, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, "Bir elinde Kur'an-ı Kerim, bir elinde de bilgisayar olan bir gençlik arzu ediyoruz." sözünü hatırlattı.

Salondaki gençliğin, onun ve kendilerinin arzu ettiği gençlik olduğuna inandığını vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Sizler hem inancınıza hem kültürünüze sahipsiniz. Hem de çağın getirdiği bütün bilimle de ilimle de teknolojiyle de donanıyorsunuz. İşte bu donanımda da çağı yakalama konusundaki bütün bu imkanların seferber edilmesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başında bulunduğu hükümetlerin büyük gayretlerine şahit olduk ve kendilerine bu konuda bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizlerle bir iftar sofrasında kısa da olsa bir hitap etme şansı bulduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Gelecek sizsiniz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle de 'Z kuşağı' değil, biz 'TEKNOFEST kuşağı', biz 'Türkiye kuşağı', 'Türkiye Yüzyılı kuşağı' olarak sizleri görüyoruz. İnşallah bu şekilde de yürüyeceğinize de eminiz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.