İnme rahatsızlıklarında beyne pıhtı atılması "şapka yöntemi"yle ameliyatsız önlenebiliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyovasküler Hastalıklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, inme rahatsızlıklarında beyne pıhtı atılmasının "şapka yöntemi" ile ameliyatsız önlenebildiğini bildirdi.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Görenek, yazılı açıklamasında, deneyimlerini Avrupa Kalp Ritim Bozukları Kongresi'nde meslektaşlarıyla paylaştığını belirtti.

Prof. Dr. Görenek, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen kongrede de ele alınan tedavi yöntemlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnme, günümüzdeki en önemli sağlık sorunların başında yer alıyor. Pıhtı önleyici ilaçlarla inme tedavisinde olumlu neticeler alabilmekteyiz ancak bazı hastalarda eşlik eden sağlık sorunları dolayısı ile pıhtı önleyici ilaçları uzun süre kullanmak mümkün olamıyor. İşte bu hastalarda kalbin sol kulakçığındaki kör keseyi (sol atriyum apendiks) kasık damarından girerek, ameliyatsız olarak şapka ya da bereyi andıran cihazlarla kapatabiliyoruz. Böylelikle kalpteki en büyük pıhtı kaynağı olan bu kör kesenin kan dolaşımı ile ilişkisini kesebiliyoruz. Kesenin içinden beyne pıhtı atılmasını önlemiş oluyoruz."

Ayrıca Görenek, bu tedavide yeni nesil cihazların kullanılma girmesiyle daha olumlu sonuçlar almaya başlandığını ifade etti.

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