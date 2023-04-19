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Mihalıççık Belediyesince inşa edilecek binanın temeli atıldı

AA

Mihalıççık Belediyesince inşa edilecek binanın temeli atıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalıççık Belediyesi tarafından kreş, iş yeri ve dairelerin bulunacağı binanın temel atma töreni yapıldı.

Camikebir Mahallesi'ndeki 755 metrekare arsa üzerine bir kreş, 3 iş yeri ve 20 daireden oluşacak inşaatın temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Haydar Çorum, belediye olarak Atatürk Parkı, Yelken Tepe Sosyal Tesisi, TOKİ, Koyun Ağlı yolu, Sanayi Sitesi ve doğal gaz çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçenin temel ihtiyaçlarından olan kreşin temelini attıklarını ifade eden Çorum, "İnşallah yıl sonunda da açılışını gerçekleştirerek ilçemize 16 milyon liralık bir yatırım yapmış olacağız. Katılanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Çorum'un konuşmasının ardından dua edilerek inşaat ilk harç döküldü.

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