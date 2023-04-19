Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te Ramazan Bayramı'nı yağışlı geçirecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda, yağışlı geçireceği bildirildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yağışların kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde genellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin edildiği belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Arife günü, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 1. günü ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 2. günü bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 3. gününde ise Bursa merkez ve Bursa'nın kuzey kesimleri hariç, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor."

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