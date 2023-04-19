AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan Ramazan Bayramı mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Reyhan, mesajında, bayramların millet olma şuurunun şekillendiği özel günler olduğunu kaydetti.

Bayramların, köklü geçmişin ışığında geleneklerin geleceğe aktarılmasında önemli bir yer tutan, herkesin kucaklaştığı zaman dilimleri olduğunu belirten Reyhan, "Özellikle ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında tüm milletimizin seferber olarak, mağdur olan vatandaşlarımıza yardım eli uzatması bizi bir araya getiren ortak duygularımızın en somut göstergelerinden biridir. Bu vesile ile asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anarken, bu zorlu dönemde birlik ve beraberlik duygularının daha da önem kazandığını vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramda, bir araya gelerek, birlikte sevinip, paylaşmanın hazzını yaşayacaklarını belirten Reyhan, "Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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