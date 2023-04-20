Eskişehir'de işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ölen 3 işçi defnedildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Erhan Akbardak (49) ile 2 çocuk annesi Yıldız Kollar (40) ve Özgün Selim Kök (31) toprağa verildi.

Erhan Akbardak’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Vişnelik Mahallesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından Akbardak'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kazada ölen 2 çocuk annesi Yıldız Kollar için ise İnönü ilçesi Yenice Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kollar ailesinin yakınları ile fabrikadan mesai arkadaşları katıldı. Yıldız Kollar'ın naaşı, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı

Özgün Selim Kök'ün (31), cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'ndeki Ömür Camisi’ne getirildi.

Cenazeye, Özgün Selim Kök’ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Metal Sen Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, fabrikadaki mesai arkadaşları katıldı.

Bir yıl önce evlenen Özgün Selim Kök'ün cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

-"Kaza sırasında bilincim yerinde değildi"

Kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen işçilerden Melih Hulusi Demirbaş, mesai arkadaşı olan Erhan Akbardak'ın cenazesine katıldı.

Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İki yıldır kamyon fabrikasında çalışıyorum. Sabah saatiydi, birçok kişi otobüste uyuyordu. Kazanın ardından uyandığımda ayaktaydım. Otobüsün üst camını kırdılar, biz de oradan çıktık. Uyandıktan sonra beni özel araçla götürdüler. Kaza sırasında bilincim yerinde değildi. Kanamam çok fazlaydı. Çok hatırlayamıyorum ama arkadaşlarımızı kaybettik, çok üzgünüz."dedi.

Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı servis aracı, dün sabah İnönü-Bozüyük kara yolunun 7. kilometresinde tarlaya devrilmiş, kazada, işçilerden Özgün Selim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) yaşamını yitirmiş, 31 kişi yaralanmıştı.

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