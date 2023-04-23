Çocukların kağıt uçakları birincilik için yarıştı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için "Kağıt Uçak Yarışması" düzenlendi.

Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu sene sekizincisi organize edilen yarışma, Batı Apronu'nda yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nde yapıldı.

"Kağıt Uçak Yarışması" ile başlayan "Havacı Çocuklar Etkinliği", 5-8 yaş ve 9-15 yaş arası olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlendi.

Yarışmaya katılan yaklaşık 250 çocuk, kendilerine verilen A4 kağıtlarla hazırladıkları uçaklarını, kalkış platformu üzerinden elle attı. Katılımcı başına 2 atış izni verilen yarışmada, en uzak mesafeye yapılan atış geçerli sayıldı.

Yarışmada katılım ve uçuş sertifikasının yanı sıra kitap hediye edilen çocuklar, ücretsiz uçuş yaptı.

İstanbul Planör Kulübü ile birlikte model uçak eğitimi alan çocuklar, model uçak yaptılar. Eğitim sonrası yaptıkları model uçaklar çocuklara hediye edildi.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, hava koşulları nedeniyle gösteri uçuşunu gerçekleştiremese de alanda çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Kütahya gibi çevre illerden çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik, büyük ilgi gördü.

Etkinlikte Sivrihisar'da yurtta kalan depremzede aileler de alana davet edildi ve 20 depremzede çocuk uçma deneyimi yaşadı.

Programda ayrıca çocuklar meşe fidanlarını toprakla buluşturdu.



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