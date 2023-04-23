Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de bayramlaşma töreninde konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Dönmez, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Sosyal Tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bayramların hesaplaşma değil helalleşme, dayanışma ve birleşme günleri olduğunu söyledi.

Geçmişte kalanları geride bırakarak sahaya çıktıklarını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Hep birlikte adaylarımıza, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sahip çıkacağız. Ben, Eskişehir'de bu heyecanı, coşkuyu görüyorum. İki haftadır aranızdayım. Gittiğimiz her yerde yoğun bir ilgi ve alaka var. Onun için ne kadar şükretsem azdır. Bir de Eskişehir bana uğurlu geldi. Birçok büyük açılışımızı Eskişehir'e aday olduktan sonra yapmaya başladık.



Üzerinde 3 yıldır titiz bir şekilde çalıştığımız Sakarya Gaz Sahası Projesi'nin açılışı da yine Eskişehir'e aday olduktan sonra nasip oldu. Arife günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle dünyada eşine az rastlanır bir sürede rekor kırarak iki buçuk yıl gibi bir süre içerisinde, tam 975 günde o gazı çıkartıp karaya getirdik, yaktık. Ve dedik ki, korkma, sönmez bu ateş. Siz var olduğunuz müddetçe inşallah o ateş sönmeyecek."

- "İşleyerek rafine bor ürün haline getirdik"

Bakan Dönmez, son dönemde Eskişehir'e enerji alanında 5,3 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı.



Bu yatırımların özellikle madencilik alanında yapıldığına dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Bizim milli şirketlerimizden, bana bağlı Eti Maden'in en önemli işletmelerinden biri Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde yer alıyor. Dünyanın en kaliteli bor madeni. Rabbim Eskişehir'e nasip etmiş. Buradan önemli bir ihracat gelirimiz oluşuyor. Ama sadece artık boru cevher olarak satmıyoruz. Geçmişte bizden öncekiler cevher olarak satmış. Tonu 100-120 dolar. Biz geldik dedik ki 'arkadaş böyle olmaz, onu işleyeceğiz, daha değerli hale getireceğiz, öyle satacağız'. Nitekim boru işleyerek rafine bor ürün haline getirdik. Tonunu bin dolara çıkarttık."

Şimdi farklı projeler için hazırlandıklarının altını çizen Dönmez, Türkiye'nin bor karbürü ürettiğini hatırlatarak, "Dün tonunu 120 dolara sattığımız boru işleyip bize bor karbür olarak 35 bin dolara satıyorlardı. Bugün, 'Bu devran böyle gitmez. Bor karbür nasıl üretiliyorsa, gidin bakın araştırın. Bu fabrikayı burada yapacağız' dedik. Bandırma'da 1 ay önce de sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık. Şimdi o bor karbür tesisimiz çalışıyor. Türkiye'deki talebi karşıladığımız gibi ihracat imkanlarımız da arttı. Daha değerli ürün üreteceğiz. Onun için madencilikte artık yeni sloganımız şu; cevher satmayacağız, mücevhere dönüştüreceğiz. Mücevher satacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Lityum ihtiyacımızı kendi madenimizden üretir hale geleceğiz"

Son dönemde elektrikli otomobillerin gündemde yer aldığını, bu araçlarda en kritik malzemenin ise batarya olduğunu anlatan Dönmez, bataryaların ise lityumdan yapıldığını aktardı.

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu dünyada da çok fazla yok. Bor madeninin içerisinde yıllarca bizim geri kazanmayı beceremediğimiz maden vardı. Mühendislerimiz çalıştı. AR-GE'sini yaptı. Artık atmıyoruz, depolamıyoruz, onu geri kazanıyoruz. Böylece lityum ihtiyacımızı kendi madenimizden üretir hale geleceğiz. Lityumun tonu şu anda 30-35 bin dolar civarında. Ne kadar ucuza mal edersek bu arabaları da o kadar ucuza mal edeceğiz, o kadar ucuza size satmış olacağız.



Şimdi bu lityuma bu Togg üretenler talip. Dedik ki 'tamam size verelim'. Askeri pil sanayimiz var biliyorsunuz, Kayseri'de. Biz talibiz, son derece kaliteli bir lityumumuz var. Ben dedim ki bundan sonra lityumu vermek için artık Eskişehir'e yatırım yapmanız lazım. Pil teknolojilerini Eskişehir'e getirenlere lityumu daha rahat veririz."

- "Şimdi onlar bizim kapımıza gelecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Beylikova'da dünyada nadiren bulunan elementlerden 17'sini bulduklarını belirterek, "Nadir toprak elementleri. Dünyada en çok Çin'de var. İkincisini biz keşfettik hamdolsun. 694 milyon ton cevherimiz var. Çok kritik malzemeler bunlar. Mesela bize satılmayan F-35 uçağı var ya. Orada tam 40 kilo kullanıyorlar. O olmazsa uçmuyor. Şimdi onlar bizim kapımıza gelecek 'bunları bize satın' diye. O zaman pazarlığımızı başka yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programına, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, milletvekili adayları, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Bakan Dönmez ve beraberindekiler, daha sonra ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde yürüyerek AK Parti Milletvekili adayı Ali Demirel'in Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı.

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