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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde konuştu:

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesini ziyaret etti.

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Dönmez, ilçede kurulan pazarda vatandaşlarla sohbet etti, çilek satılan bir tezgahın başına geçerek vatandaşlara çilek ikram etti. Bakan Dönmez ve beraberindeki AK Parti milletvekili adayları daha sonra Kırka Mahallesi'ndeki Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

İşçilerle yemek yiyen Fatih Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Eti Maden'in 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk döneminde sadece madencilik faaliyeti yapan bir kuruluş olarak değil, Etibank adıyla kurulduğunu, farklı alanlarda varlık gösterdiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bana arkadaşlar getirip söylediğinde şaşırmıştım. Türkiye'de ilk elektrifikasyon projelerini de o zaman Etibank yapmış. Yani Elektrik İdaresi Etüt İşleri'nden önce Etibank o günkü adıyla Türkiye'deki elektrifikasyon işleri yapmış. Elektrik üretim tesisleri kurmuş. Yani enerjinin hemen her alanınında görev almış milli bir kuruluşumuz. Sonrasında tabii bankacılık faaliyetleri ve diğer elektrik faaliyetleri artık ilgili ihtisas kurumları da kurulduğundan dolayı diğer kamu kurumlarımıza devredilmiş. Eti Maden asli görevi olan madencilik faaliyetine dönmüş. Bence de çok iyi olmuş. Bir kurumu birden fazla yerde kulvarda çalıştırmak onun verimini, performansını ister istemez düşürüyor. Ama belli bir alana odaklandığında yoğunlaştığında çok daha başarılı olabiliyor."

-"Bor üretiminde dünyanın lideriyiz"

Eti Maden'in özellikle son 20 yılda boru işleyerek ürün niteliğini zenginleştirdiğini, boru ikincil, üçüncül ürünler noktasına taşımayla ilgili projelerini ve yatırımlarını yaptıkça gelirini arttırdığını ifade eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Eti Maden'de özellikle biz son 5 yılda bir vizyon değişikliğine de gittik. Çünkü bu ürünü cevher olarak sattığımızda ki geçmişte ağırlıklı olarak o şekilde satıyorduk. Tonu, 100-120 dolar olan ürünü folik asit ve diğer türevlerine yani rafine bor ürünleri diyelim. Dönüştürdüğümüzde 8-10 kat değerini arttırma imkanına kavuştuk. Tonu,1000-1200 dolarlara çıktı. Bundan sonraki atılımımız artık bu bizi kesmez. Burada ulaşabileceğimiz pazar hacmi belli. Dünyanın lideriyiz. Geçtiğimiz yıl 2,5 milyon ton civarında bir üretimimiz var. 1,3 milyar dolar ihracatımız var. Toplasak dünyadaki pazar 2 milyar dolar. Yani tüm dünyaya satsak 2 milyar dolarlık bir pazarımız olacak. Ama bizi 2 milyar dolar, bu saatten sonra kesmez. Arkadaşlara biz yeni vizyon koyduk. Eti Maden'in orta vadede ihracat hedefini bizim en az 4-5 milyar dolara çıkartmamız lazım. Bunun için de hem bordan mamul, ara ve uç ürünleri üretmemiz lazım. Hem de işte en son keşfettiğimiz nadir toprak elementleri gibi alanlara yatırım yapmamız lazım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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