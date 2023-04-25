Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tramvayın çarptığı 69 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda Umut S. idaresindeki kent içi ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya çarptı.

Tramvayın altında kalan Akçakaya, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Akçakaya'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Tramvay sürücüsü Umut S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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