Eskişehir'de bir kişiyi döverek öldürdükleri öne sürülen 14 sanığın yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl haziran ayında iki grup arasında çıkan kavgada 23 yaşındaki Doğukan Yener'in darbedilerek öldürülmesi olayına ilişkin biri tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mertcan A. ile tutuksuz yargılanan 12 sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Şehir dışındaki 1 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İddianamede yer alan adli tıp raporuna göre, olayda hayatını kaybeden Doğukan Yener'in künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık Mertcan A. ile 9 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. 4 sanık hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Mertcan A, savunmasında şunları beyan etti:

"Ben kavgayı gördüğümde mekanın dışındaydım. 'Batuhan' diye bağırma sesi duyunca dövülen kişiyi arkadaşım olan Batuhan sandım ve müdahale etmek istedim. Dövülen kişi arkadan arkadaşıma benziyordu. Kavgadaki diğer kişilerle ben de siyah giyimli olduğum için güvenliklere benzetildim. Kavgada kimseye vurmadım, sadece araya girdim. Yerde yatan kişi arkadaşım olan Batuhan mı diye bakmaya gittim. Sonrasında arkadaşımın içeride olduğunu öğrendim. Olaydaki kimseyi tanımam, o mekanda da çalışmıyorum."

Sanık Mertcan A'nın tutukluluk halinin devamına ve diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.

Doğukan Yener, Yenibağlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında geçen yıl haziran ayında iki grup arasında çıkan kavgada darbedilmiş, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Mertcan A. (26), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 6 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

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