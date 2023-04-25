Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

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ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de bazı kurumları ziyaret etti.

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Dönmez, partisinin seçim çalışması kapsamında TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Eskişehirspor'un Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelerek, kulüp başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Ziyarette Dönmez'e siyah kırmızılı takımın forması ve atkısı takdim edildi.

Bakan Dönmez, ardından Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ile Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'e ziyarette bulunarak çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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