Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 26 AR 040 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 9. kilometresi Yörükkaracaören Mahallesi yakınlarında Fatih K'nin kullandığı 61 EA 825 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 26 AR 040 plakalı otomobilde bulunan Yüksel Güzel (61) ile Hayret Bektaş (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan Fatih K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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