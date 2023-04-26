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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), geliştirdiği motorları İstanbul'daki TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST 2023) ziyaretçilerle buluşturacak.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'te TEI, yerli ve milli platformları göklerle buluşturan motorlarını sergileyecek.

Milli havacılık motorları başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarındaki kabiliyetlerini sunacak TEI, Türkiye'nin havacılık motorlarında geldiği noktayı katılımcılara aktaracak. Aynı zamanda TEI-TJ90 turbo jet motoru için montaj yarışması da düzenlenecek.

TEI standını ziyaret edecek katılımcılar, şirketin mühendis ve teknisyenleri tarafından tamamen yerli ve milli olarak tasarlanıp imal edilerek devreye alınan Türkiye'nin ilk mobil gaz türbinli motor test bremzesini (test merkezi) inceleyebilecek.

Festival boyunca Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün çekirdek motorunun testleri de gerçekleştirilecek.

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