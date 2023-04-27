Eskişehir ve Balıkesir'de havalimanı ile hudut kapısında oy verme işlemi başladı

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ESKİŞEHİR/BALIKESİR (AA) - Eskişehir ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi başladı.



Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Hasan Polatkan Havalimanı'nda, seçimler için yurt dışı seçmen oy kullanma alanı oluşturuldu.

Havalimanına gelen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, bu alanda kurulan tek sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında da tek sandıkta başlayan oy verme işlemine yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Oy kullanan vatandaşlardan Özlem Yalçın, Halis Tok, İmam Ağırbaş ve Emine Ağırbaş, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

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