Odunpazarı Belediyesinden bankı götüren kişiye sosyal medyadan uyarı:

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin sosyal medyada Odunpazarı Belediyesine ait bankı alıp başka bir yere götürmesine ilişkin yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Sosyal medya hesabında bir kişinin, üzerinde "Odunpazarı Belediyesi" yazan bankın fotoğrafıyla "Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin?" yazısına ilişkin belediyenin resmi Twitter hesabından mesaj paylaşıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık... Kamu malına zarar vermenin veya çalmanın kanunen büyük cezası olduğunu bildiğinizi ümit ediyoruz sevgili gençler. (Bank taleplerine istinaden yazmak zorunda kaldık)."



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