Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçilmeleri durumunda, milli gelirin yüzde 5'ini AR-GE'ye, yüzde 2'sini tarıma ayıracaklarını söyledi.



Seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'e gelen İnce, Gelecek, Saadet, DEVA partilerinden 77 kişinin CHP listelerinden seçime girdiğini belirtti.

"Ey benim CHP'li kardeşlerim, yıllarca birlikte mücadele ettik." diyen İnce, şöyle konuştu:

"Şimdi bana partiden ayrıldı diye kızıyorsunuz. Kızın, hakkınızdır. Bir şey demiyorum. Ama siz gidip Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? İzmir'de, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz? Sizin oylarınızla seçilecekler. Ali Babacan'ın adamları, Davutoğlu'nun adamları, sizin oylarınızla seçilecekler, pazartesi sabahı çekip gidecekler. Ali Dibocuları seçeceksiniz sonra onlar pazartesi sabahı terk edecekler."

İnce, ülkeyi "3A" ile yöneteceklerini dile getirerek, "Akıl, bilim diyeceğiz. Nanoteknoloji, kuantum, dijitalleşme, yüksek teknoloji... Milli gelirimizin yüzde 5'ini AR-GE'ye, yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Gençleri yurt dışına göndereceğiz. Önce çocuklar, gençler iletişim vergisinden kurtulacak. Cep telefonu alırken, tablet alırken o yüksek vergilerden kurtulacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin neresine giderse gitsin kendisini gençlerin karşıladığını kaydeden İnce, gençlerin sandıktaki devrimini herkesin göreceğini sözlerine ekledi.

İnce beraberindeki partililerle, Porsuk Bulvarı, İki Eylül, Hamamyolu ve Atatürk caddelerinde vatandaşlarla selamlaştı, gençlerle fotoğraf çektirdi.





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