Bakan Dönmez, "Eskişehir En'lerini Ödüllendiriyor" töreninde konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı çıkarma çalışmalarına başladıklarında sondaj gemilerinde bu işlerden anlayabilecek kişilerin olmadığına işaret ederek, "Şimdi operasyonlarda çalışan gemilerimizdeki personelin neredeyse 3'te 2'si hatta yüzde 70'i artık kendi insan kaynağımız." dedi.

Bakan Dönmez, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bilim-teknoloji, kültür-sanat ve spor dallarında ulusal ve uluslararası başarı gösteren öğrencileri onurlandırmak amacıyla Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Eskişehir En'lerini Ödüllendiriyor" ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Dönmez, öğrencilerin branşlarındaki başarılarıyla sadece ailelerini ve arkadaşlarını değil, tüm Eskişehir'i mutlu ettiklerini söyledi.

Dönmez, İstanbul'da devam eden TEKNOFEST'e de değinerek, "Dünyada bilmiyorum. Bu kadar gencin ilgiyle, yüksek motivasyonla izlediği, takip ettiği var mı? Özellikle değerli hocalarımın nezdinde ben şuna inanıyorum. Gençlerin önünü açınca gençlerin başaramayacağı bir şey yok. Çünkü onlar hep geleceği ve hayallerini konuşuyorlar." diye konuştu.

- "Beyin göçü dışarıya oluyor diyenlerin tersine yurt dışından insanımızı geri getirdik"



Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı çıkarma çalışmalarına başladıkları dönemde sondaj gemilerinde bu işlerden anlayabilecek kişilerin olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi operasyonlarda çalışan gemilerimizdeki personelin neredeyse 3'te 2'si hatta yüzde 70'i artık kendi insan kaynağımız. Yetiştirdiğimiz insanlarımız var. Yurt dışından 100'e yakın insanımızı geri çağırdık. Hani 'beyin göçü dışarıya oluyor. Efendim biz güç kaybediyoruz' diyenlerin tersine biz yurt dışından 100'den fazla insanımızı geri getirdik. Onlar uluslararası projelerde, işlerde çalışmış tecrübeli arkadaşlarımız. Hatta fedakarlık yaparak geldiler. Orada tabii çok daha yüksek ücretlerle, gelirleri olan arkadaşlarımız fedakarlık yaptı. Geldi, bu projede çalışmaya başladı. Yanlarına böyle genç mühendis arkadaşlarımız... İstekli, arzulu, meraklı. Öğrenmek istemezseniz hangi ustanın yanına verirseniz verin, bir şey öğrenemezsiniz. Onun için merak edeceksiniz, sonuna kadar isteyeceksiniz ve 'Bu işte en iyisi olacağım' gibi bir iddianız olacak. O iddialı gençleri de yanına koyduk. Sonunda da hamdolsun bir hafta önce işte ramazanın son günü karaya, o gazı getirmiş olduk."

Dün Türkiye'nin 60 yıllık bir hayalini gerçekleştirmek için Mersin Akkuyu'da olduklarını anımsatan Dönmez, "5 yıldır inşaatı devam eden projemizde artık çok kritik bir aşamayı geride bıraktık. Nükleer yakıtlar sahaya geldi. Bir yıl içerisinde o yakıtlar ve diğer enstrümanlar yerlerine yerleştirilecek. Ardından da elektrik üretimine başlayacağız. Daha önce 4 defa denenmiş çeşitli hükümetler zamanında ama bir türlü başarıya ulaşmamış. İşte azim, inanç, kararlılık olmazsa bu işler bitmez. Siz de öğrencisiniz. Azmetmezseniz olmuyor bu işler. Sonunda bir yerde yoruluyorsunuz. Yarım bırakıyorsunuz. Başladığımız işi yarım bırakmayacağız arkadaşlar." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin ortalama bir dolardaki ağırlığının 1,41 kilogram olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz binlerce tonluk ihracat yapıyoruz ama günün sonunda ihracatımız 255 milyar dolar. Bir gelişmiş ülkeye baktığınızda onlar 1 dolarlık ihracat yaptığında 5 dolar gelir elde ediyor. Hepimizin cebinde herhalde akıllı telefon var. Ortalama 200-220 gram. 1000 dolar desek, baktığınızda 1 kilosu 4 bin dolara gelir. Demek ki sadece alın teriyle gelir seviyenizi artırmanız mümkün değil. İşte o alın terinin sizin gibi gençlerin akıl teri de eklendiğinde o 1 dolarları biz 10 dolarlara, 100 dolarlara, 1000 dolarlara çıkartacağız. Siz de bu enerji, istek, arzu var, görüyorum. Rabbim zihninizi, bahtınızı açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez konuşmasının ardından farklı branşlarda ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan öğrencilere ödüllerini verdi.

Ödül törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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