Eskişehir'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" kutlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasınca (EBVHO), Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, anıta çelenk bırakılmasıyla devam eden programa çok sayıda veteriner hekim katıldı.

Oda adına konuşan EBVHO Başkan Yardımcısı Naciye İnan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu sene kutlama yapmayacaklarını söyledi.

Deprem bölgesine 1 milyon lira tutarında yardım yaptıklarını bildiren İnan, şöyle konuştu:

"Biz veteriner hekimlerin görevi sadece hayvanları tedavi etmek olarak anlaşılmamalıdır. Hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve küresel halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların kontrolünde, antibiyotik direnciyle mücadelede, Kovid-19 aşısı üretiminde ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi çalışmalarda bizler de yer alıyoruz. Bu kapsamda tek sağlık sisteminin önemli olduğunu düşünüyor, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizin de bu konsepte geçmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun."

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