Eskişehir'de kadınlar helikopterle uçuş deneyimi yaşadı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen "Kadın ve Dünya Havacılığı Sempozyumu" etkinliğine katılan kadınlar, helikopterle tur atma imkanı buldu.

Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen sempozyumda Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu Berna Şen Şenol, sivil hava yolu pilotu Elif Poçar ile ralli pilotu Burcu Çetinkaya konuşmacı olarak yer aldı.

Şener, yaptığı konuşmada, babası Ali İsmet Öztürk'ün pilot olması dolayısıyla çocukluğunun uçaklarda geçtiğini söyledi.

Adeta uçak yakıtı kokusuyla büyüdüklerini anlatan Şener, şöyle devam etti:

"Annemin de hususi pilot lisansı vardı. Annem lisansını ben 4-5 yaşlarındayken almıştı. Öğretmen pilotlarla uçuşlar yapardı. Ben de arkada oturur ve onların nasıl uçtuklarını izlerdim. Bana uçak motoru sesi ninni gibi gelirdi. Arkada uyuya kalırdım. O uykunun tadını halen özlemle anıyorum. 8 yaşlarındayken de hafta sonları babamla uçardık. Boyum yetişmediği için etrafımı göremezdim. Bunun için altıma minder koyardık. Babamla o zamanlar eğitime başladık diyebilirim."

Şener'in ardından söz alan Poçar ise havaalanlarında yer personeli olarak sektöre atıldığını ve yıllar boyu bu görevini sürdürdüğünü anlatarak, "Daha sonra kabin memuru olarak çalışmaya başladım. Bu süre zarfında kabin amirliği de yaptım. Ardından uçuş okuluna girerek pilotluk yoluna girmiş oldum. Biniş kartı düzenleyen bir yer personeliyken bugün Airbus filosunun en prestijli uçaklarından geniş gövde A330-A350 ailesinin mensubu olarak yolculuğuma devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Berna Şen Şenol da uçuş sevdasının adeta kanına işlediğini dile getirerek, "Bu süreç benim için Hava Harp Okuluna girerken gördüğüm testler sırasında, uçağa ilk bindiğim anda yaşandı. 'Sahne tozu' derler ya, bizim için de uçağın 'makine yağı kokusu' vazgeçilmezdir. O kokuyu bir kere aldığınızda işiniz bitti demektir." dedi.

Çetinkaya ise ralli kariyerine 2005'te başladığını anlatarak, "Ralli pilotu olmak 12 yaşımdan beri kurduğum bir hayaldi. Küçükken kurduğunuz hayaller yıllar sonra gerçek olabiliyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyumu takip eden kadınlar, helikoptere binerek Sivrihisar semalarında uçma deneyimi yaşadı.

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