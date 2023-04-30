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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de açılışta konuştu:

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de açılışta konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Devletimiz köy kent ayrımı yapmaksızın vatandaşımızın yaşadığı, nefes aldığı her yere altyapı hizmetlerini götürmeye kararlı." dedi.

Bakan Dönmez, Eskişehir'in İnönü ilçesinde İnönü Belediyesi tarafından yaptırılan Kümbet-Akpınar Sosyal Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası gıda ve enerjinin öneminin sıklıkla tartışıldığını söyledi.

Tarımı geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak daha modern yöntemlerle yapmak gerektiğini kaydeden Dönmez, "Hamdolsun görüyorum. Bakın şimdi şurada makine parkı var. Şöyle 20 yıl öncesine bir gitsek. Evlerimizde traktör var mıydı? Tek tük. Sulama sistemleri modern miydi? Değil. Modern ekipman var mıydı? Yine tek tük vardı. Bugün hamdolsun makinayla çok daha fazla toprağı işleyebilir hale geldik. Verimimizi, randımanımızı arttırdık." diye konuştu.

Bölgedeki ev ve yaşam kalitesini artırmak gerektiğine dikkati çeken Dönmez, "Bu tesis, şehirlerde bile nadiren gördüğümüz bir sosyal tesis. Sizin müşterek ihtiyaçlarınızı, cemiyet halinde yapacağınız ihtiyaçlarınızı karşılamak için sağ olsun Başkan'ımız böyle bir tesis yapmış. Bunların sayısının artması lazım. Şimdi Başkan'ımız burada, biz de buradayız. Siz yeter ki yer gösterin. Bu projeleri biz bütün köylerimize yapalım. Sizin hizmetinize sunalım inşallah. Devletimiz köy kent ayrımı yapmaksızın vatandaşımızın yaşadığı, nefes aldığı her yere altyapı hizmetlerini götürmeye kararlı." ifadelerini kullandı.

2002'de iktidara geldiklerinde sadece 5 büyük şehirde doğal gaz olduğunu hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Eskişehir bunlardan birisiydi. Lakin merkezdeki birkaç mahallenin dışında doğal gaz kullanan yoktu. Şimdi 81 ilin tamamında doğal gaz var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dedi ki 'batıda ne varsa doğudaki vatandaşımız da onu kullanacak. Doğu-batı ayrımı yapmaksızın hangi dine, hangi etnik kökene mensup olursa olsun bu hizmetleri götüreceğiz' dedi. Eskişehir'imizin de içinde olduğu birçok ilçemize doğal gaz götürdük. Nüfusumuzun yüzde 75'i doğal gaza erişebilir hale geldi. Ben sık sık Avrupa'ya, dünyanın çeşitli ülkelerine de giden bir kardeşinizim. 20 sene gibi kısa bir süre içerisinde bunları yapınca doğal olarak Avrupa'nın, batının, doğunun, Asya'nın da dikkatini çekiyor. 'Nasıl başardınız' diyorlar. Dedim, milletimizin desteği çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve iradesi önemli. Bu desteğe, bu milletin güvenine borcunu ödeyebilmek için de gece gündüz çalışmaya azmetmiş bir ekibimiz var. Hamdolsun Rabb'im de bizi insanımıza karşı mahcup etmedi."

- "Şimdi inşallah vatandaşlarımız ilk faturalarını aldığında orada sıfır bedel yazacak"

Bugüne kadar doğal gazın hemen hemen tamamını yurt dışı kaynaklardan temin ettiklerine işaret eden Dönmez, "Artık kendi gazımız da var. Karadeniz'in binlerce metre altında aradık, taradık, araştırdık. Sonunda gaza ulaştık. Hani meşhur bir söz var. Arayanlar bulandır. Bulanlar ancak arayanlardır. Rabb'im nasip etti. Yıllarca hasretle beklediğimiz doğal gazımıza şimdi kavuştuk. Artık sıra evlerimizde. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ramazan ayının son günü, arife günü bayram hediyesi olarak da sizlere verdi. Dedi ki 'Evlerimizde kullanacağımız, mutfakta kullanacağımız gazı bir yıl süreyle insanımıza bedava vereceğiz. Yetmez, ilk bir ayda tüm tüketiminizi biz karşılayacağız' dedi. Şimdi inşallah vatandaşlarımız ilk faturalarını aldığında orada sıfır bedel yazacak. Bizim vatandaşımıza hediyemiz yazacak." diye konuştu.

Hizmet ve eser siyasetine devam etmeleri için önlerinin açılması gerektiğini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Biz hazırız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. İnşallah 14 Mayıs'ta İnönü'nün ve Eskişehir'in daha önce hem Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem Cumhur İttifakı'na hem de partimize vermiş olduğu desteğin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bizi güçlü bir şekilde Ankara'ya gönderirseniz biz de Ankara'da sizin ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi sonuna kadar gündeme getirir, takipçisi olur, ayağınıza getiririz. Birçok hayali nasıl gerçekleştirdiysek bundan sonra da hayallerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Açılışa İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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