GÜNCELLEME - Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ildeki operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MLKP'ye yönelik yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 7 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Zanlıların evlerinde, eklentileri ile örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün Yeşil Sol Partiden milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Zanlılar Muslum Koyun'un Eskişehir üçüncü sıra, Burcu Ayyıldız'ın İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra ve Arefe Meryem Yıldırım'ın ise İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı gösterildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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