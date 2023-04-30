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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Roman Buluşması"nda konuştu:

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Roman Buluşması"nda konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi sıra petrolde. Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili de büyük bir müjde verebiliriz. Bekleyin. Böylece inşallah ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını makus talihinde hep birlikte yenmiş olacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde düzenlenen Roman Buluşması'na katıldı.

Dönmez, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar başladığı hiçbir işi yarım bırakmadığını, deprem bölgesinde 500 bin civarında konut yaparak bir yıl içinde afetzedelere teslim edeceklerini söyledi.

Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Edirne'den Kars'a daha önce hayal bile edilemeyen birçok eseri ve hizmeti hayata geçirdiklerini hatırlatan Dönmez, "Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Eğer bu eser ve hizmetlerden memnunsanız Sayın Erdoğan'a ve adaylarına destek olacaksınız. Tercihiniz, takdiriniz başımızın üstünde ama 'Yok bu kadar yeter. Çok yoruldunuz, dinleneceksiniz' diyorsanız o da sizin bileceğiniz iş." dedi.

Fatih Dönmez, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye ve altyapıya kadar eksik ve noksan olan birçok işi tamamladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye maalesef ilk 100 yılında çok zaman kaybetti. Darbeler, kısa ömürlü hükümetler bize çok zaman kaybettirdi. Çok partili siyasi hayata biz 1950'li yıllarda başladık ama 1980'e kadar birkaç tane darbe gördük. Ardından şöyle bir durulur gibi olduk. Rahmetli Özal'ın hükümetleri zamanında ama o da kısa sürdü. O 1950 ile 2000 yılları arasında onlarca hükümet geldi geçti. Toplam hükümetlerin ortalama hizmet süresi 18 ay. Devletin arşivlerinde, raflarında yüzlerce proje vardı biz geldiğimizde. Hepsi tozlanmış. Niye yapmadınız dedik? 'Efendim tam biz yapacaktık hükümet değişti. Tam biz ihale ediyorduk bakan görevden alındı.' dediler." diye konuştu.

-"Bir kez daha evet mührünü AK Parti'ye basmanızı bekliyoruz"

Türkiye'nin bu süreçte hep yerinde saydığını ve patinaj yaptığını dile getiren Bakan Dönmez, "Ta ki 2002'de Sayın Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidara gelinceye kadar. son 20 yılda patinaj yapıyor muyuz? Hayır. Başladığımız her işi zamanında bitiriyor muyuz? Dün hayal edemediğimiz birçok şeyi bugün gerçekleştirdik mi? Bundan sonra da artık size düşüyor. Eğer bu hizmetlerin devam etmesini istiyorsanız 14 Mayıs'ta inşallah Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Erdoğan'a ve partimize desteğinizi göstereceksiniz. Bir kez daha evet mührünü AK Parti'ye basmanızı bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 2,5 yıl önce hem Türkiye'nin hem de dünyanın en büyük keşiflerinden birisini yaptıklarını belirten Dönmez, Karadeniz'de denizin binlerce metre altında karadan 170 kilometre açıkta doğal gaz keşfettiklerini hatırlattı.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid sondaj gemileriyle Türkiye'yi dünyada derin denizlerde arama ve sondaj imkanı en yüksek beş ülke arasına soktuklarını dile getiren Dönmez, mühendislerin gece gündüz çalışarak Tuna-1 kuyusu adını verdikleri Sakarya Gaz Sahası'nda ilk kuyuyu açtıklarını anlattı.

Bakan Dönmez, ramazanın son günü Tuna-1 kuyusundaki gazı karaya getirerek yaktıklarını hatırlattı.

- "Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili büyük bir müjde verebiliriz"

Gözleri olup görmeyen, kulakları olup işitmeyen, kalbi olup hissetmeyen insanların bulunduğuna değinen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah onlara akıl fikir versin. İnanmayan yine inanmıyor. Gazı orada günlerce yaktık, gene inanmıyor. Dedim ki inanmayanlara 'Gelin, bir tur yapalım. Her şey bizden. Gidin bir bakın orada neler yapmış bu insanlarımız?' Dediler ki 'Biz gitmeyiz' Niye? Zaten inanmıyoruz. Bunlara yapacak bir şey yok. Şimdi ocaklarında yanmaya başlayacak. Belki yine inanmayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Evet bu keşif çok büyük bir müjde. Lakin vatandaşımızın bunu hemen hissetmesi lazım. Yarın değil hemen' dedi. 'Tamam Cumhurbaşkanım. Ne yapalım?' dedik. 'Biraz çalışın. Bu vatandaşımıza ne ikram edebiliriz? Bayram öncesine ne hediye edebiliriz?' Çalıştık. Dedik ki 'Efendim mutfaklarda kullanılan gazı bir yıl süreyle bedava verebiliriz'. Dedi ki 'Yetmez'. Ne yapalım? 'Bir ay da bütün kullanımlarını biz vatandaşımız güle güle kullansın' dedi. Onu da arife günü bütün vatandaşımıza da ilan etmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şuna inanıyorum. Biz aziz milletimize verdikçe Rabbim de bize veriyor. Arkası gelecek. Verdik ya size şimdi bedava gaz. Dua edin çoğalacak, bereketlenecek. Şimdi sıra petrolde. Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili de büyük bir müjde verebiliriz. Bekleyin. Böylece inşallah ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını makus talihinde hep birlikte yenmiş olacağız."

Bu 100 yılın Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Roman'ıyla, Balkan göçmeniyle herkesin yüzyılı olacağına işaret eden Dönmez, "Bu ülkeyi, bu milleti bölmek için çok çaba gösterdiler. Fitne çıkartmaya çalıştılar ama bir türlü başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Rabbim onlara fırsat vermesin." dedi.

Bakan Dönmez’e AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayları Hakan Çizmelioğlu ve Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve teşkilat mensupları eşlik etti.


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