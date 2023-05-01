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AKPM Üyesi Günay, Avrupalı parlamenterlere "asrın felaketi"ni anlattı

AA

AKPM Üyesi Günay, Avrupalı parlamenterlere "asrın felaketi"ni anlattı

ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen "Yüzyılın Felaketinden Sonra: Gerçekler, Etkiler ve İyileşmede Dayanışmanın Rolü" başlıklı panelde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalar ve mevcut durum hakkında sunum gerçekleştirdi.

Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasında Türkiye'deki deprem felaketini konu alan, "Yüzyılın Felaketinden Sonra: Gerçekler, Etkiler ve İyileşmede Dayanışmanın Rolü" konulu etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Kandilli Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, Türkiye'deki sismik hareketliliği bilimsel açıdan değerlendirdi.

AKPM Üyesi Prof. Dr. Emine Nur Günay ise Türkiye Cumhuriyeti adına, afetin ilk anından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar ve mevcut durum hakkında sunum yaptı.

Etkinlikte sanal gerçeklik uygulamasıyla Avrupalı parlamenterler, Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkımın en fazla olduğu bölgelerde gezinti yapma imkanı buldu.

AKPM Türk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız, deprem bölgesindeki yıkımın söz konusu alana gidilmeden anlaşılamadığını belirterek, "Çünkü depremin şiddetini ve etkisini aklınızda canlandırmanız çok zor. Bugün burada Avrupalı parlamenterlere günümüz teknolojisinin el verdiği son ölçüde Antakya'daki yıkımı ve depremin şiddetini gösterdik. Bazı parlamenterler duygulandı. Teknolojinin, farkındalık yaratmak için doğru kullanımına bir örnek sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

AKPM'de "Doğal Afetleri Önlemek, Afetlere Hazırlık ve Müdahale İçin Politika Stratejileri" konulu raporun raportörü Belçikalı Parlamenter Simon Moutquin, Türkiye'de deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından edindiği izlenimleri paylaştı.

Bölgedeki güncel durum ve ihtiyaçlar konusunda farklı bakış açılarının uluslararası kamuoyuyla paylaşılmasını amaçlayan etkinlikte, bazı sivil toplum kuruluşları da sunumlar gerçekleştirdi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, depremi, etkilerini ve güncel ihtiyaçları özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar açısından değerlendirdi. RealWorks Global şirketinin dijital ekip lideri Ayşenur Sarıer Bulut ise teknolojinin ve iletişim araçlarının doğal afetlere hazırlık ve müdahale ile alakalı önemine ilişkin konuştu. Şirketin kurucusu Emre Yücel de etkinliğin ardından açıklamada bulundu.

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