Eskişehir'deki ortaokul öğrencileri arasında müzik yeteneği taraması yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinin hazırlayıp yürüttüğü Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerini Arıyor Projesi kapsamında müzik yeteneği olan 8'inci sınıf öğrencileri arasında tarama yapıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen proje kapsamında, müzik yetenek taraması başarıyla tamamlanan ve alan öğretmenleri tarafından yetenekleri tespit edilen öğrencilerin bilgileri kayıt altına alındı. Tarama sonuçlarına göre yetenekli bulunan 50 okuldan 450 öğrencinin aileleri konu hakkında bilgilendirildi.

Yetenekleri komisyon tarafından kayıt altına alınan öğrenciler, yetenek sınavı tarihine kadar okullarındaki müzik öğretmeni tarafından Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi özel yetenek sınav tarihine kadar izlenecek ve aynı zamanda alan öğretmeniyle yaz döneminden gerçekleştirilecek yetenek sınavına yönelik çalışmalar yapacak. Bu izleme sürecinde öğrenciler sık sık örnek uygulama sınavları ile değerlendirilmeye tabii tutulacak ve bu sayede sınava bilinçli ve hazırlıklı gelmesi sağlanacak.

Öte yandan, yetenek taraması sonucunda müzik alanında yetenekli bulunan ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü tarafından iki oturumda okul tanıtım konseri düzenlendi. Konserde çoksesli koro, orkestra ve solo performanslarıyla yer aldı.

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