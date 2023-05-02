Eskişehir'de kavgada sopayla darbedilen kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan kavgada sopayla darbedilen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Güce Mahallesi'nde yaşayan Ferahi K. (63) ile aralarında önceden husumet bulunan Ertuğrul A. (64) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ferahi K. tarafından sopayla başına vurulduğu iddia edilen Ertuğrul A. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Ferahi K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.