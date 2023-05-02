GÜNCELLEME- Eskişehir'de kavgada sopayla darbedilen kişi öldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Mihalıççık ilçesinde çıkan kavgada sopayla darbedilen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Güce Mahallesi'nde yaşayan Ferahi K. (63) ile aralarında önceden husumet bulunan Ertuğrul A. (64) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ertuğrul A. tarafından sopayla başına vurulduğu iddia edilen Ferahi K. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ferahi K. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ertuğrul A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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