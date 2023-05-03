Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.



Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan T.Ö'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 28,31 gram bonzai, 22,25 gram esrar, 7,49 gr metamfetamin ile 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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