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Bakan Dönmez, Eskişehir'in Han ilçesine doğal gaz verme törenine katıldı:

AA

Bakan Dönmez, Eskişehir'in Han ilçesine doğal gaz verme törenine katıldı:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şırnak'taki Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol rezervine ilişkin, "Bir zamanlar o dağlar teröristlerin yuvasıydı. Nice evladımızı, nice vatan evladını şehit ettiler. Ne zaman ki Türkiye kendi tankını, uçağını, silahını, topunu, tüfeğini yapar oldu, dağlarda bahar temizliği başladı, terör yuvaları yerle bir edildi. Şimdi oralarda petrol arıyoruz, buluyoruz da hamdolsun." dedi.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı olan Dönmez, Eskişehir'in Han ilçesine doğal gaz verilmeye başlanması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, siyasetin samimiyet, gönül, doğruluk ve dürüstlük, millete verilen sözü tutma işi olduğunu söyledi.

Milletin isteklerini kendilerine rehber edindiklerini belirten Dönmez, "İşte bu yüzden AK Parti milletin partisi. İşte bu yüzden AK Parti yatırımın, projelerin, istihdamın, büyümenin, gelişmenin partisi. Milletimiz AK Parti'yi gönlünde bu duygularla büyüttü, bugünlere getirdi. Her seçimde yeni zaferlerle 'Durmak yok, yola devam' dedi. Biz de sizlerden aldığımız destekle durmadık, yılmadık, pes etmedik. Han'a müjdelerle geldik." ifadesini kullandı.

CHP'li Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'nın bu tören öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşıma değinen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ülkemizde 81 ilimize, 750'den fazla ilçemize doğal gaz götürdük. Bize oy vermiş vermemiş, belediye bizdeymiş ondaymış bakmadık. Buraya da bu kararı verirken altında benim imzam var. Sayın hocalarım geldiler. Dedim ki 'Hocam teknik, ekonomik gerekçeler, çalışmalar bitsin, önüme gelsin, inşallah imzalarım.' Hakikaten önümüze de geldi. O kararı da aldık. O kararı Belediye Başkanı istediği için değil siz Hanlılar istediğiniz için aldık. Sonra da kalkıp bugün Twitter'dan bir mesaj atmış beyefendi, 'Biz getirdik' diye. Kim getirdi gazı? Bak burada ne yazıyor? Ayıptır ya. Hocalar nezaketen üstü kapalı söylediler. Bir hizmetin varsa çıkarsın burada vatandaşın karşısına açılışını yaparsın. Biz de alkışlarız, teşekkür ederiz. Ama başkasının getirdiği bir hizmetin üzerine adeta çöker gibi imza atmak doğru değil. Belediyelerin burada ne yapıp ne yapmadığını ben çok iyi biliyorum. Biraz önce bir iki köye gittim. 'Oy çıkmadı diye bize yol getirmedi' diyorlar. 'Suyumuz akmıyor' diyorlar. Hani ayrım olmayacaktı? Ayrımcılığın daniskasını yapıyorlar. Onun için biz her şeye rağmen bu hizmetlere bu insanımız layık olduğu için siyasi görüşünüze bakmadan ayağınıza getirmeye devam edeceğiz."

Türkiye'ye 20 yılda her alanda çağ atlattıklarını vurgulayan Dönmez, ekonomiyi büyüttüklerini, öğretmeni olmayan okul, üniversitesiz şehir bırakmadıklarını dile getirdi.

Kızların başörtüsü ile artık istediği her okula girebildiğini, istedikleri her yerde çalışabildiklerini anlatan Dönmez, "Doğal gazı olmayan şehrimiz kalmadı. Terörü milletimizin gündeminden çıkardık. Birileri yine rahat durmadı. Bir ara biliyorsunuz terör koridoruna tevessül etti. 'Bir gece ansızın geliriz' dedik ve tepelerine indik. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu vizyon kararlılık ister, ileri görüş, güçlü bir duruş ister. Milletin derdiyle dertlenmek ister." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eskişehir'i üretimin, istihdamın merkezi haline getireceğiz"

Bakan Dönmez, her gün yeni bir müjdeyle milletin karşısına çıktıklarını ifade ederek şunları anlattı:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfini Cudi Gabar'da yaptık. Günlük 100 bin varil üretecek yeni bir saha keşfettik. Sahamıza şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Allah rahmet eylesin, cennetiyle muamele eylesin inşallah. Bir zamanlar o dağlar teröristlerin yuvasıydı. Nice evladımızı, nice vatan evladını şehit ettiler. Ne zaman ki Türkiye kendi tankını, uçağını, silahını, topunu, tüfeğini yapar oldu, dağlarda bahar temizliği başladı, terör yuvaları yerle bir edildi. Şimdi oralarda petrol arıyoruz, buluyoruz da hamdolsun. Şu günlerde terör örgütünün elebaşları bas bas bağırıyor 'Durdurun operasyonları' diye. Peki, ses kimden geliyor? Muhalefetten. Ne diyorlar? 'İktidara gelirsek operasyonları durduracağız.' Operasyonlar durursa ne olur? Oralar tekrar terör yuvası olur. Başladığımız petrol üretimi durur. Bölgeye yeniden kan, gözyaşı hakim olur. Hanlı kardeşlerim buna izin verir mi, vermez."

Teknolojiye yapacakları yatırımlarla Eskişehir'i havacılık ve uzay teknolojileri, raylı sistemler, yazılım ve animasyon geliştirmenin merkezi yapacaklarını kaydeden Dönmez, "Organize sanayi bölgelerine yatırımlarımızı yapacağız. İhracat odaklı sanayi anlayışımızla Eskişehir'i üretimin, istihdamın merkezi haline getireceğiz. Çiftçimize destek olacağız. Kaliteli tarımsal üretim için yatırımlar yapacağız. İyi tarım, organik tarım ve akıllı tarım yapılan arazileri artıracağız. Tüm bu yatırımlar, Eskişehir'i üretimin olmazsa olmazı yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, hedeflerinin büyük ve güçlü Türkiye vizyonu, her alanda bağımsız bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Bu uğurda millete hizmet aşkıyla çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Dönmez, "Bir arada duramayan, hiçbir gelecek vizyonu olmayan 'Altılı Masa' bunu anlamaz. Onlar yalnız kendi menfaati için çalışır. Bu yolda terör örgütleriyle işbirliği yapmaktan çekinmez. 14 Mayıs'ta bunlara cevabı sandıkta vereceğiz inşallah." diye konuştu.

Daha sonra Bakan Dönmez ve beraberindekiler, ilçeye verilen doğal gaz için meşale yaktı.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk'ün de katılımcılara hitap ettiği törende, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Han Kaymakamı Murat Ak, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir milletvekili adayları Hakan Çizmelioğlu ve Derya Çıraklı ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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